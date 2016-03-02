به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم جشن نیکو کاری در سنندج اظهار داشت: با توجه به تجربه سال‌ های گذشته انتظار می رود که بستر تحقق این مهم در استان فراهم شود.

وی افزود: جشن نیکوکاری امسال با شعار "بهار همدلی، شکوه مهربانی و جشن نیکوکاری" همزمان با سراسر کشور برگزار می شود و انتظار می رود مشارکت های مردمی همچون سال های گذشته باشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کردستان با اشاره به این مطلب که امسال به سمت کیفی بودن صندوق های مشارکت مردمی گام برداشته ایم، بیان کرد: در سال جاری ۸۸۶ پایگاه ثابت و ۲۱ پایگاه سیار در استان کمک های مردمی را جمع آوری می کنند.

موسی نژاد یادآور شد: جشن نیکوکاری هم زمان با سراسر کشور از امروز به مدت سه روز در استان برپا است و خوشبختانه بسترهای لازم با ساز و کارهای دقیق به منظور جمع ‌آوری کمک ‌های مردم فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که احسان و نیکو کاری بارها در قرآن آمده است، ادامه داد: ترویج آن در مدارس گامی در راستای اجرای فرامین الهی است و معلمان امروز در این جشن درس احسان و نیکوکاری را به عنوان یکی از مهم‌ ترین دستورات دین مبین اسلام به دانش‌آموزان می ‌آموزند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کردستان گفت: خوشبختانه در سال ۹۴ بودجه کمیته امداد برای کمک به نیازمندان ۱۰۰ میلیارد تومان بود و در کنار این میزان نیز اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به حوزه اشتغال مددجویان زیرپوشش این نهاد در استان اختصاص یافت.

موسی نژاد اظهار داشت: توانمندی پایدار برای مددجویان تحت پوشش یکی از اولویت های کاری این نهاد است و از این رو در این راستا برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

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