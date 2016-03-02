۲۱۰۰ دانشجوی کردستانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپناه صبح امروز چهارشنبه در مراسم بدرقه اولین کاروان راهیان نور بسیج دانشجویی استان کردستان که در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در دو بخش برادران و خواهران دو هزار و ۱۰۰ دانشجوی کردستان به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

وی ادامه داد: با همکاری مناسب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی استان در قالب چهار کاروان تا پایان اسفند ماه سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه بیت المقدس کردستان افزود: اردوهای راهیان نور بسیج دانشجویی در دو بخش پسران و خواهران و در چهار نوبت هر بار به مدت چهار روز به مناطق عملیاتی اعزام می شوند و خوشبختانه هماهنگی های لازم برای استقبال و پذیرایی از این عزیزان صورت گرفته است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان هم در این جلسه طی سخنانی عنوان کرد: امروز امنیت و آرامش در کشور ما نتیجه رشادت های جوانان و دانشجویانی است که درسه و دانشگاه را رها کرده و به دفاع از نظام اسلامی پرداختند.

حجت الاسلام محرم بیابانی عنوان کرد: حضور شما در سرزمین های راهیان فرصت ارزشمندی است تا ضمن تجدید میثاق با شهدا و آرمان های آنها با یک انرژی بیشتر و بهتر در راستای رسیدن به موفقیت تلاش کنید.

در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان و جمعی از مسئولان و روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اولین کاروان اردوی بسیج دانشجویی استان کردستان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.