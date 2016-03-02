۱۱۶ پایگاه نیکوکاری در شهرهای اردبیل دایر شد

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعدادی از پایگاه‌ها در روستاها دایر شده تا تمامی هدایای نقدی و جنسی شهروندان در آستانه عید نوروز جمع‌آوری شود.

وی افزود: در کنار پایگاه‌ها ۴۴ مسجد نیز کمک‌های مردمی محلات را جمع‌آوری می‌کنند تا بعد از شمارش از طریق هیئت‌امنای مساجد در اختیار نیازمندان همان محله قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به مشارکت گسترده مراکز نیکوکاری در امر جمع‌آوری کمک‌های مردمی افزود: مراکز نیکوکاری به‌تنهایی ۵۰ پایگاه را در سطح شهرها و روستاها دایر کرده‌اند.

زلالی درعین‌حال به برگزاری جلسه شورای روابط عمومی‌های استان اشاره کرد و متذکر شد: در این جلسه نحوه دریافت و جمع‌آوری کمک‌های کارمندان دستگاه‌های اجرایی هم‌اندیشی خواهد شد.

وی به مشارکت و همکاری ۲۵۳نیروی رسمی، ۲۵۰نیروی غیررسمی و ۱۵۴نیروی افتخاری در جشن‌های نیکوکاری اشاره کرد و متذکر شد: تمامی هدایای مردمی قبل از عید نوروز در اختیار شهروندان نیازمند قرار خواهد گرفت.