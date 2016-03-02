به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان با اشاره به جذب اعتبارات شناور از بودجه امسال برای واحدهای صنعتی لرستان اظهار داشت: در این راستا بیش از یک میلیارد تومان برای برای طرحهای صنعتی استان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۵۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات فنی و اعتباری برای طرحهای صنعتی کشور در نظر گرفته شده است عنوان کرد: از این میزان تاکنون پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته که سهم لرستان از این میزان یک میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: تلاش شده که این میزان اعتبار برای ۱۵ طرح صنعتی دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان و تامین سرمایه در گردش آنها اختصاص یابد.

صفی خانی همچنین از جذب اعتبارات زمین شناسی برای طرحهای استان خبر داد و گفت: در این زمینه بیش از چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای استان جذب کرده ایم.