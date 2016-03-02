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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد؛

جذب یک میلیارد تومان بودجه شناور برای اجرای طرح‌های صنعتی لرستان

جذب یک میلیارد تومان بودجه شناور برای اجرای طرح‌های صنعتی لرستان

خرم آباد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از جذب یک میلیارد تومان بودجه شناور برای طرحهای صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان با اشاره به جذب اعتبارات شناور از بودجه امسال برای واحدهای صنعتی لرستان اظهار داشت: در این راستا بیش از یک میلیارد تومان برای برای طرحهای صنعتی استان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۵۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات فنی و اعتباری برای طرحهای صنعتی کشور در نظر گرفته شده است عنوان کرد: از این میزان تاکنون پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته که سهم لرستان از این میزان یک میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: تلاش شده که این میزان اعتبار برای ۱۵ طرح صنعتی دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان و تامین سرمایه در گردش آنها اختصاص یابد.

صفی خانی همچنین از جذب اعتبارات زمین شناسی برای طرحهای استان خبر داد و گفت: در این زمینه بیش از چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای استان جذب کرده ایم.

کد مطلب 3571072

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