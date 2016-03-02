دولت با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب در کشور را در دستور کار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در پیامی به همایش بزرگداشت روز ملی آب که در تهران برگزار شد، گفت: در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، دولت همچنان با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب در کشور را در دستور کار خود دارد و این اراده در مفاد لایحه برنامه ششم توسعه و اقدامات جاری دولت متجلی است.
متن پیام رییس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه فرارسیدن بهار؛ فصل تحول و شکوفایی زیباییهای بیبدیل طبیعت، بزرگداشت روز ملی آب، با حضور متخصصان این حوزه، تلاشی ارزنده و فرصتی مغتنم برای پرداختن به یکی از چالشهای اساسی در سطح ملی است.
آب؛ آبروی زمین و جان مایه حیات است. به تعبیر دقیق و روشن کلام وحی «و جعلنا من الماء کل شیء حی» و در کارگاه خلقت، آب بن مایه آفرینش انسان و دیگر مخلوقات است.
بحران آب واقعیتی است که زندگی انسان معاصر را به ویژه در خاورمیانه و از جمله ایران تحت تأثیر قرار داده است. بشر امروز در مواجهه با این عنصر حیات بخش، راه افراط پیموده و با نگرشهای سطحی و خودخواهانه در این عرصه، نگرانیهایی جدی به وجود آورده است.
دولت تدبیر و امید برای مدیریت این بحران، از ابتدا فعالیتهای عملی خود را، از جمله با تشکیل «کمیته نجات» دریاچه ارومیه آغاز کرد و سپس با فعال سازی شورای عالی آب، تصمیمهای اساسی برای حل مشکل آبهای زیرزمینی و رفع کمآبی برخی از رودخانههای کشور از جمله زایندهرود، اتخاذ کرد.
ورود دولت به مسائلی همچون حفظ حقوق بینالمللی آبی کشور و سرمایهگذاری در مأموریت فراموش شده مهار آبهای مرزی، از نتایج ملموس توجه به امر مهار، ذخیره و مصرف آب به خصوص برای مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته کشور است.
در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، دولت همچنان با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب در کشور را در دستور کار خود دارد و این اراده در مفاد لایحه برنامه ششم توسعه و اقدامات جاری دولت متجلی است.
بر این باورم که تحقق برنامههای دولت برای مدیریت بحران آب، به علت فرابخشی و فرازمانی بودن آن و نیز آثاری که بر پیکره اقتصاد، اجتماع و محیط زیست و حتی امنیت کشور دارد، بدون مشارکت مؤثر همه بخشها نتیجهبخش و منشأ اثر نخواهد بود.
انتظار دارم همه دستگاههای مسئول و بخش خصوصی ایدهها و راهکارهای خود را برای اجرای مناسب و موفق طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری آب ارائه کنند. دولت نیز با تمام توان آماده حمایت و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در این امر مهم است.
در پایان از دستاندرکاران و برگزار کنندگان این نشست ارزشمند تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم حاصل آن شکلگیری گفتمانی مؤثر حل بحران فراگیر آب و اهتمام بیشتر همگان در کاستن از دامنه این بحران بزرگ باشد.
حسن روحانی
رییسجمهور اسلامی ایران
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