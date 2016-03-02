به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نجفی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق، افزود: واقعیت مطلب این است که مسائل گذشته، امروز گریبانگیر پرسپولیس شده است و بدون آنکه مدیریت فعلی باشگاه در هیچیک از این پرونده‌ها فرصت اقدام داشته باشد با تعداد زیاد احکامی قطعی شده روبرو است که باید در زمان مشخص تعیین وضعیت شود و دلیل تعدد موارد در چند وقت اخیر همین امر است.

وی ادامه داد: در این مدت شکایت دو نفر از بازیکنان خارجی با توجه به اینکه قبلا از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران حکم گرفته بودند و با توجه به دفاعی که انجام شد، از سوی فیفا رد شد اما در بسیاری پرونده‌ها فرصت دفاع تمام شده بود که مدیریت کار را بر عهده گرفتیم. «ممدوتا»ل و «سکوبرت» نفراتی بودند که حکم نهایی گرفتند و البته با پرداخت صورت گرفته از سوی باشگاه، این دو پرونده بسته شد.

سرپرست حقوقی پرسپولیس خاطرنشان کرد: با اقدام علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه اخیرا توافقی هم با «روبرتو سوسا» داشتیم و حالا قصد داریم پرونده «ولاتکو گروزدانوسکی» را هم ببندیم. فیفا در این ارتباط با باشگاه نامه‌نگاری داشته است اما وکیل این بازیکن، شماره‌ای که داشتیم، پاسخ نداده است. از این رو در نامه‌ای به فیفا اعلام شد که از آنها بخواهند ایمیل و شماره تماسی را جهت گفتگو و هماهنگی کارها در اختیار باشگاه بگذارند و مشکلی وجود نخواهد داشت.