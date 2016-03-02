به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان با تاکید بر واگذاری پروژه های نیمه تمام دستگاههای اجرایی استان به بخش خصوصی اظهار داشت: در این راستا دستگاههای اجرایی نباید مقاومت داشته و باید زمینه را برای واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه ۱۶۶ پروژه نیمه تمام دستگاههای اجرایی برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی شده اند عنوان کرد: تا کنون از این تعداد شش پروژه به بخش خصوصی برای تکمیل واگذار شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه از این تعداد پروژه واگذار شده سه پروژه مربوط به ورزش و جوانان است عنوان کرد: همچنین دو پروژه مربوط به میراث فرهنگی لرستان و یک پروژه نیز مربوط به شرکت آب منطقه ای است.

چگنی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود هفت هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در استان لرستان خبر داد و گفت: این در حالیست که میزان اعتبارات عمرانی لرستان به طور متوسط سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه با این میزان اعتبارات عمرانی تکمیل پروژه های نیمه تمام لرستان ۱۳ سال طول می کشد گفت: در این راستا باید زمینه را برای واگذاری این پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی برای تسریع در بهره برداری آنها فراهم شود.