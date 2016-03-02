به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، همایش تجلیل از عالم واقف مرحوم میرزا ابوطالب قمی، چهارشنبه شب در قم برگزار می‌شود.

جمعی از اساتید حوزوی، خیرین، مدیران و مسئولان اوقاف و اقشار مختلف مردم در این همایش شرکت می‌کنند.

سخنرانی و خیر مقدم توسط حجت‌الاسلام حسینی مقدم مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم و نیز سخنرانی آیت‌الله العظمی سبحانی از مراجع عظام تقلید از بخش‌های این همایش خواهد بود.

در ادامه از صاحبان مقالات و آثار برتر این همایش تجلیل به عمل می‌آید.

همایش تجلیل از عالم واقف مرحوم میرزا ابوطالب قمی چهارشنبه شب 12 اسفندماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در سالن همایش‌های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار می‌شود.

گفتنی است میرزا ابوطالب قمی داماد میرزای قمی و امام جمعه شهر قم در حدود 200 سال پیش بوده است؛ ایشان دارای تالیفات مختلفی در علوم دینی بوده و علاوه بر این، جزو واقفان بزرگ قم به شمار می‌روند.

سه قریه زنبیل‌آباد، فرج آباد و علی آباد که برخی از آنها امروزه جزو شهر قم هستند، از جمله موقوفات میرزا ابوطالب قمی محسوب می‌شوند.