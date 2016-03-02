تغییر موضع انصاریفرد در پرونده شکایت ۱۵ میلیاردی از پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، صحبت‌های روز گذشته علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در نشست خبری خود در مورد یک شکایت ۱۵ میلیاردی صحبت کرد که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است. پرونده‌ای که گفته می‌شد مربوط به دوران مدیریت عباس انصاریفرد است و معاون اقتصادی این باشگاه در آن زمان با تاسیس یک شرکت در دوبی، در نهایت برای اجرایی نشدن تعهدات، دست به شکایت می‌زند.

خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر صبح امروز چهارشنبه با عباس انصاریفرد تماس گرفت که مدیرعامل پیشین پرسپولیس ابتدا هرگونه شکایت و مطالبه ۱۵ میلیاردی را تکذیب کرد و آنرا دروغ خواند.

انصاریفرد در گفتگوی اول خود گفت: من از چنین شکایتی بی خبرم و فکر نمی‌کنم مربوط به زمان فعالیت ما بوده باشد. ما فقط در آن زمان بحث تشکیل آکادمی فوتبال را در دوبی داشتیم و به هیچ وجه بحث اقتصادی در میان نبود.

وی درباره اینکه تاسیس آکادمی در یک کشور دیگر نیازمند ثبت یک شرکت و انجام کارهای اقتصادی است، تصریح کرد: بله، فدراسیون فوتبال امارات به ما گفته بود که اگر دنبال آکادمی هستید باید یک شرکت تاسیس کنیم. ما هم یک شرکت ثبت کردیم ولی این شرکت مرتبط با آکادمی فوتبال بود نه کار اقتصادی.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس درباره اینکه گفته می‌شود معاون اقتصادی باشگاه در آن زمان دست به این کار زده است، گفت: معاون اقتصادی باشگاه در آن زمان آقای منتظر بودند که چون اقامت دوبی را داشت، یک شرکت را تاسیس کرد. من با ایشان در ارتباط هستم و وی هم از طرح شکایت ۱۵ میلیاردی بی خبر است.

انصاریفرد در ادامه یادآور شد: اینکه می‌گویند این شرکت ادعای طلب کرده است، دروغ است. چنین چیزی نیست. آن شرکت اصلا فعالیت اقتصادی نداشته است. ضمن اینکه وقتی خود باشگاه یک شرکت تاسیس کرده، چطور می‌تواند از باشگاه شکایت کند؟!

با این حال چند ساعت بعد از انتشار این مصاحبه، انصاریفرد در تماس با خبرنگار مهر، تغییر موضع داد و اعلام کرد که این ماجرا مربوط به زمان وی بوده است! وی گفت: من پیگیری کردم و دیدم این قضیه برای زمان مدیریت ما بوده است. البته اینطور نیست که شکایت ۱۵ میلیاردی در میان باشد! قرار بود شرکتی که در دوبی تاسیس کردیم کار اقتصادی هم انجام بدهد. مسئولان شرکت بعد از دوران مدیریت من هم به باشگاه مراجعه کردند که این طرح را فعال کنند چون سالیانه ۵ میلیارد تومان برای باشگاه درآمدزایی داشت.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس افزود: همانطور که گفتم شکایتی در میان نبوده است. اگر هم شکایتی صورت گرفته، غیر قانونی است. من جلسه‌ای با مسئولان باشگاه خواهم داشت تا در اینباره بیشتر صحبت کنیم.

انصاریفرد ادامه داد: شرکتی که در دوبی تاسیس شد، به اسم شخص خاصی نیست و برای باشگاه است. برای همین نمی‌تواند از خود باشگاه شکایت کند. من دنبال این هستم که این شرکت از فرد به باشگاه منتقل شود! من پای این قضیه ایستاده‌ام و نمی‌گذارم اتفاقی برای باشگاه رخ بدهد.

وی تاکید کرد: کاش باشگاه قبل از رسانه‌ای کردن این پرونده با خود ما صحبت می‌کرد. مسئولان باشگاه حتی یک تماس هم با ما نگرفتند که اصل ماجرا چیست!

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که «چرا ابتدا منکر این پرونده در زمان مدیریتتان شدید؟» گفت: بعد از صحبت‌هایم با باشگاه صحبت کردم و متوجه شدم این پرونده مربوط به زمان ما است!

انصاریفرد در پاسخ به این سئوال که چه کسی از باشگاه با شما صحبت کرد، یادآور شد: من با مسئول دفتر آقای طاهری صحبت کردم.