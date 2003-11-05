بيش از 76 درصد فلسطيني ها از ادامه انتفاضه حمايت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه عكاظ عربستان ، در اين نظر سنجي با وجودي كه فلسطيني ها اعتماد زيادي به ياسر عرفات دارند اما در عين حال از عملكرد وي رضايت چنداني ندارند.

در اين نظر سنجي ، 6/48 درصد نارضايتي خود را از عملكرد كنوني ياسر عرفات ابراز داشتند در حالي كه 7/47 درصد از مواضع و عملكرد ياسر عرفات رضايت داشته اند.

در اين نظر سنجي كه توسط مركز پژوهشهاي موسسه ارتباطات و رسانه هاي شهر بيت المقدس انجام گرفت ، بيش از 60 درصد فلسطيني ها موفقيتها و دستاوردهاي تشكيلات خودگردان فلسطين را در حد بد يا بسيار بد عنوان كردند در حالي كه تنها 36 درصد آن را خوب يا بسيار خوب توصيف كردند.

در اين نظر سنجي بيش از 76 درصد از فلسطيني ها بر ادامه انتفاضه تاكيد و حمايت خود را از آن اعلام كردند و تنها 21 درصد با آن اعلام مخالفت كردند.

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