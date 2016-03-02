پرداخت وام ویژه به دانشجویان مقطع دکتری از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدانمهر ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای دانشگاه رازی کرمانشاه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارائه داد و گفت: ما در صندوق رفاه یک سند راهبردی تدوین کرده ایم تا اعطای تسهیلات هدفمند شود و بتواند گره ای از کار دانشجویان و دانشگاه ها باز کند.

وی خودکفایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم را از جمله اهداف بلند مدت مد نظر عنوان کرد و افزود: در کوتاه مدت نیز تقویت اعتبارات مالی و پرداخت وام ویژه به دانشجویان دکترا در دستور کار است به نحوی که مقرر شد از سال آینده به هر دانشحوی دکترا ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان وام قرض الحسنه پرداخت کنیم.

یزدانمهر در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش تسهیلات دیگر هم با رشد خوبی روبرو بوده ایم و مقرر شده که ۱۰۰ میلیارد به اعتبارات سرجمع افزوده شود که می تواند بسیار گره گشا باشد.

وی گفت: در نظر داریم از ظرفیت نهادهای غیر دولتی در راستای تقویت صندوق رفاه دانشجویان استفاده شود که رایزنی هایی نیز صورت گرفته است.

یزدانمهر خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال موفق شدیم تا صدمیلیون تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت شش ماهه را در دستور کار قرار دهیم که ان شاء الله کلیه دانشجویان مشمول آن قرار می گیرد.

وی همچتین گفت: میزان وام عتبات دانشجویان نیز در گذشته ۳۰۰هزار تومان بود که توانستیم به رقم ۷۰۰ هزارتومان برسانیم ضمن اینکه قرار شده ۱۲هزار نفر از داتشگاهیان به این سفر معنوی اعزام شوند.

یزدانمهر در زمینه درآمدزایی هم گفت: ما به کمک دانشگاه ها در نظرداریم از ظرفیت و پتانسیل های موجود استفاده کتیم و در این زمینه هم دو قرارداد منعقد کرده ایم و از ظرفیت های دانشگاه رازی هم در این راستا استفاده خواهیم کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خاطرنشان کرد: درآمد صندوق رفاه ۸۷د رصد افزایش یافته است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال جدید قصد داریم مشکلات بیشتری را رفع کنیم.

وی افزود: رقم وام شهریه در سال گذشته صفر بود ولی امسال توانستیم هم تعهد سال گذشته را جبران کتیم و هم ۲۰۵میلیارد تومان پرداخت کنیم.

یزدانمهر در پایان گفت: ساماندهی خوابگاه ها خصوصا در مناطق محروم و خوابگاه های غیردولتی دیگر اقدامی است که در برنامه این صندوق قراردارد و در نظر داریم در سال آینده از طریق خوابگاه سازی کمبود فضای خوابگاهی مرتفع شود.