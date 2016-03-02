اثری از دیپلماسی آب در دولت یازدهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در همایش روز ملی آب گفت: در سال‌های گذشته کارهای خوبی در اتاق بازرگانی ایران در حوزه آب انجام شده به نحوی که تحقیق در حوزه سفره‌های آب‌های زیرزمینی، مسئله آب در کشورهای دیگر، هشدار نسبت به تنش‌های آبی حوزه زاینده‌رود، تهدیدات آب کشاورزی استان خوزستان و هشدار نسبت به اثرات ناگوار صدور پروانه‌های چاه‌های غیرمجاز و سوق دادن کشور به سمت بهره‌برداری بهینه از ‌آب کارهایی بوده که در دفتر آب اتاق ایران انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که توسط شورای عالی آب انجام شده، به دغدغه‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: شورای عالی آب تصمیم به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در قالب ۱۵ پروژه گرفته که در این طرح باید گفت سرعت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز بسیار پایین است به طوری که در ۱۱ ماهه سال جاری تنها ۷۲۰۰ حلقه چاه بسته شده و اگر بستن چاه‌های غیرمجاز با این سرعت پیش برود زمان زیادی طول خواهد کشید تا تمام چاه‌های غیرمجاز بسته شود.

وی تصریح کرد: گفته‌ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر می‌شود و شاید سرعت آن بیشتر از بسته شدن چاه‌های قبلی باشد. در این میان، امید می رود که در جهت اجرای موفق طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی از مشارکت مؤثر ذینفعان استفاده شود.

به گفته جلال پور، در عین حال این نکته را هم باید گفت که بر روی چاه‌های مجاز کنتور هوشمند نصب شده که دارای اشکالاتی است و از دقت کافی برخوردار نیست.

وی با انتقاد از دیپلماسی کنونی آب کشور اظهار داشت: اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت جدید مشهود نیست و معلوم نیست چگونه و با چه مدلی به دنبال حل مسئله تأمین سهم زیست محیطی تالاب‌های انتهایی رودخانه‌های دجله و فرات خواهیم بود تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها کنترل شود.

جلال پور گفت: کماکان تعیین سهمیه و تخصیص آب محیط زیست کشور فقط در حال گفت‌وگو است و نه تنها تالاب‌ها و محیط‌های آبی بخش اعظم عرصه‌های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید هستند بلکه همه نگران دائمی شدن پدیده ریزگردها هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: با وجود آنکه گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش ۵۰ درصدی روان‌آب‌های کشور (آب‌های سطحی) است، پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارد و اثری از اصلاح رویکردهایی که مکرراً در مورد آب عنوان شده مانند اصلاح رویکرد به سمت نرم‌افزاری و اصلاح ساختار آب نیست و اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور وجود ندارد.

به گفته وی، سیاست‌های مصرف آب در تولید انواع محصولات با بهره‌وری و بازدهی محصولات منطبق نیست و اثری هم از اصلاح این سیاست‌ها دیده نمی‌شود و حتی اجرای رویکرد سیاست آب مجازی در تولید محصولات با آب کمتر و حمایت از واردات محصولات آب‌بر در برنامه‌ها ملموس نیست.

جلال‌پور، برگزاری روز ملی آب را فرصت مناسبی برای استفاده از نظرات مفید و سازنده گروه‌های اثرگذار و اثرپذیر در حوزه آب دانست و گفت: روز ملی آب فرصتی است تا مروری بر عملکرد سالانه و اثربخشی اقدامات در حوزه آب داشت.