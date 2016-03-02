سامانه انتخابات الکترونیک اتحادیه های صنفی مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری مازندران ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از سامانه انتخابات الکترونیکی اتحادیههای صنفی مازندران در ساری، با اشاره به اینکه با راهاندازی این سامانه، سرعت، دقت و صحت از مزایایی است که موردتوجه قرار میگیرد، افزود: مکانیزه کردن فرایندهای الکترونیکی از مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد و این مهم در انتخابات اخیر نیز موردتوجه قرارگرفته است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر کلیه فرایندههای انتخابات اتحادیههای صنفی بهصورت الکترونیک انجام میشود وامیدواریم شاهد روند رو به رشد گذشته در این اتحادیهها باشیم و تعامل بین نظام صنفی مطلوب شود.
قربانی بر لزوم بهرهگیری از فضاهای بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و کسبوکار تأکید کرد و گفت: حمایت از بخش خصوصی و اتحادیههای صنفی از اولویتهاست و اگر قرار است منابعی تخصیص داده شود باید به بخش خصوصی تعلق گیرد و باید از توانبخش خصوصی برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی بهرهگیری شود.
محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: خوشبختانه فنّاوری اجازه داده تا از طریق فناوری اطلاعات، نظرات و سلایق مردم را در جامعه طنینانداز کنیم
وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف به مردم استناد میکنند تصریح کرد: اکنون فناوری اطلاعات اجازه میدهد تا صدای مردم بهخوبی شنیده شود.
۱۳۰ هزار واحد صنفی مازندران به سیستم اتوماسیون متصل شده اند
محمدپور بیان داشت: با مکانیزه شدن امور در حوزه اصناف و اتحادیهها، اولین انتخابات اتحادیههای صنفی در استان برگزار شد و ۱۳۰ هزار واحد صنفی و شش هزار اتحادیه صنفی به سیستم اتوماسیون مکانیزه متصل شدهاند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: هرگونه مسائل حقوقی در حوزه اصناف باید در حوزه الکترونیک صورت گیرد و همه تراکنشهای اتحادیهها باید بهصورت شفاف و الکترونیک انجام میشود.
محمدپور بابیان اینکه باید از فنّاوری روز و تغییرات استفاده کنیم گفت: جامعهای که تحویل نسل آینده میدهیم باید تولیدکننده ثروت، کارا و مؤثر باشد و اصناف با ستاد الکترونیک میتوانند صدای بلندتری داشته باشند و در زمینههای مختلف میتوانند با حرکت مناسب وضع مناسبتری در جامعه داشته باشند.
نظر شما