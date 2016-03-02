به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در دیدار با معاونان، مربیان پرورشی و کارکنان حوزه ستادی معاونت پرورشی- فرهنگی اداره کل آموزش پرورش لرستان به مناسبت هفته تربیت اسلامی و سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی اظهار داشت: تربیت یک کار بسیار مهم و حساس و مربی شخصیت بسیار تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: بعد از کلمه «الله» بیشترین کلمه ای که در قرآن به کار رفته کلمه «رب» بوده و مربی تجلی اسم اعظم رب است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خدای متعال در رابطه با انسان دو نقش خالقیت و ربوبیت دارد، ادامه داد: خالقیت برای خلق و آفرینش انسان و ربوبیت برای پرورش انسان است از این رو مربیان پرورشی تجلی اسم رب بوده و کار ربوبیتی و پرورشی و تربیتی انجام می دهید که این کار بسیار سخت و دشوار است.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: انسانی می تواند بر دلها تاثیر بگذارد که پاک باشد و مربی باید شایستگی های علمی و عملی را داشته باشد.

وی به صفات مربی خوب و تاثیرگذار بر اساس قرآن و احادیث اشاره کرد و افزود: دانایی اولین ویژگی مربی خوب است که در سه صفت علیم، خبیر و بصیر خدای متعال ریشه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: مهربانی و محبت دومین ویژگی مربی خوب است که ریشه در سه صفت الهی رحیم، رحمان و رئوف دارد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رحیم به معنای عنایت ویژه نسبت به متربیان مستعد است، یادآور شد: رحمان یعنی توجه به همه متربیان و دانش آموزان و رئوف محبت از روی دلسوزی است.

وی داشتن عشق و علاقه و انگیزه را سومین ویژگی مربی خوب و تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: این صفت ریشه در صفت الهی «ودود» دارد و یک مربی باید از عمق جانش بجوشد و تربیت کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مربی باید انگیزه را به متربی منتقل کند، ادامه داد: صبر و بردباری که ریشه در دو صفت حلیم و صبور خداوند دارد چهارمین ویژگی مربی خوب است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه خداوند پیامبران را صبور آفرید، تصریح کرد: مربی باید صبور و بردبار و حلیم باشد تا بتواند نتیجه بگیرد.

وی خطاپوشی و عذرپذیری را پنجمین ویژگی مربی خوب دانست و افزود: مربی حتی الامکان نواقص و کمبودهای متربی را به رخ نکشیده و به دنبال مچ گیری نباشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خطاپوشی و عذرپذیری مربی ریشه در سه صفت الهی غفور، غفار و تواب دارد، خاطرنشان کرد: در تعلیم و تربیت باید از سیره پیامبران الهی و اهل بیت(علیم السلام) استفاده کنیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مربیان ما باید مانند پیامبر(ص) غمخوار و همدل باشند، یادآور شد: مهمتر از همه باید گفتار و رفتار مربیان همسانی داشته باشد که اگر اینگونه باشد ما در تربیت خوب عمل کرده ایم.