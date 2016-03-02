۶۵ درصد حوزه حیات وحش در تالاب «سلکه» احیا شده است

قربانعلی محمدپور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اجرای عملیات طرح احیای تالاب انزلی که در منطقه حیات وحش تالاب سلکه و با حضور مسئولان استانی انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعتبارات در نظرگرفته شده برای این طرح در منطقه سلکه یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح از محل اعتبارات استانی تأمین شده است، افزود: این طرح در قالب هفت بند مصوبات کارگروه احیای تالاب اجرا می شود.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان به هم فکری و استفاده از نظرات فنی شرکت جایکا ژاپن در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: فاز اول آن در منطقه حیات وحش تالاب سلکه شهرستان صومعه سرا اجرایی شده که شاهد پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی آن هستیم.

وی مساحت اجرای این طرح را ۲۵ هکتار عنوان کرد و یادآورشد: حدود ۱۰ هکتار از اراضی این منطقه نی بری شده و ۱۵ هکتار آن نیز با توجه به تعاریف که برای رسوب برداری در این طرح شده است، به عمق ۲۰ تا ۷۰ سانت رسوب برداری می شود.

محمدپور با بیان اینکه عمق متوسط درنظر گرفته شده برای رسوب برداری بین ۴۵ تا ۵۰ سانت است، تصریح کرد: کار اجرای عملیات این پروژه شهریور امسال با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور آغاز شد و امیدواریم با توجه به شرایط جوی بتوانیم این پروژه را به صورت صد درصد اجرایی کنیم.

به گفته این مسئول اجرای کامل این عملیات موجب می شود تا تالاب انزلی از لیست قرمز کنواسیون رامسر خارج شود.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان با اشاره به لایروبی رودخانه های منتهی به تالاب آن را بخش مهم این عملیات دانست و اظهار کرد: کل اعتبارات اجرای طرح احیای تالاب انزلی ۱۱میلیارد تومان است که با تخصیص ۳۰ درصدی آن برنامه ریزی شده که بخشی را به لایروبی رودخانه های منتهی به تالاب و ساماندهی زباله و پسماندهای جامد شناور در آب اختصاص دهیم.