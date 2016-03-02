آبادان میزبان ۸ شهید گمنام دفاع مقدس خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل عساکره پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بستر سازی آئین استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری این شهدا افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده پیکر مطهر این شهدا روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح از میدان ثامن الائمه واقع در ایستگاه هفت وارد آبادان می شود.

وی اظهار کرد: همچنین آئین وداع با این شهدا در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفند ماه در شهرهای اروندکنار، چوئبده و حوزه علمیه و حسینیه ثارالله آبادان انجام می شود.

به گفته عساکره، آئین تشییع پیکر شهدای هشت سال دفاع مقدس در روز ۲۳ اسفندماه جاری مصادف با سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) ساعت ۹ صبح از محل مصلی نماز جمعه به سمت خیابان یک احمد آباد و پس از آن به سوی باغ موزه آبادان منتقل و در آن محل به خاک سپرده می شوند.

وی با اشاره به اینکه پیشتر قرار بود تا آئین استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری این شهدا انجام شود، از تقارن این آئین با موضوع برگزاری انتخابات به عنوان دلیل اصلی به تعویق افتادن این آئین نام برد و تصریح کرد: قصد داشتیم تا درآئین استقبال، وداع، تشییع و تدفین این شهدای گرانقدر در فضایی مناسب و به صورت باشکوه و درخور شان این شهدا برگزار شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان همچنین از تشکیل کمیته های فرهنگی، پشتیبانی، عشایری، هیئتهای مذهبی و انتظامات با هدف برگزاری آئین باشکوه ویژه این شهدا خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه آئین تشییع و خاکسپاری شهدا در سالروز شهادت دخت نبی اکرم(ص) برگزار می شود و هیئتهای مذهبی قصد انجام آئین های خاص این روز را دارند در یک هماهنگی با سازمان تبلیغات و برخی از سران عشایر سعی کرده ایم تا حضور آنها را در آئین باشکوه و ویژه شهدا به طور عمده و خاص داشته باشیم.