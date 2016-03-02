رمز توفیق «شهر مهر» توجه به نیازها علایق و ظرفیت های شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میثم امرودی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با حضور در منطقه ۲۰ ضمن قدردانی از دست اندرکاران اجرایی جشنواره شهرمهر عنوان داشت: اینکه قبله تهران و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، پایلوت و محور «شهرمهر» قرار گرفته دارای موضوعیت است و امیدوارم این طرح به خوبی شکل بگیرد و الگوسازی شود تا بتوانیم در گام بعدی در سراسر شهر تهران این طرح را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در طرح «شهرمهر» رعایت سه نکته بسیار کلیدی موجبات موفقیت آن را فراهم نموده است؛ افزود: توجه به نیاز شهروندان و تلاش در راستای احیا و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی گذشته و میراث تمدنی ما کار بسیار پسندیده ای است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: در طرح جشنواره شهر مهر، ذائقه و علاقه مردم در کنار نیازهای آنان دیده شده است؛ مجموعه گزارش های تصویری موجود هم حاکی از شوق و اشتیاق شهروندان برای حضور در برنامه هاست که نشان می دهد با این طرح ارتباط خوبی برقرار کرده اند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره مهر، طرح آرمانی و دور از دسترس و سنگین نیست، افزود: این طرح متناسب با ظرفیت و توان و کشش شهروندان طراحی شده و این در حالی است که برخی طرح ها دارای نام و محتوای بسیار پیچیده و ثقیل و غیرقابل درک برای عموم شهروندان هستند و با استقبال مواجه نمی شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان ساخت: جشنواره شهرمهر بر اساس سه عنصر نیاز، علاقه و توان شهروندان طراحی و اجرا شده که به توفیق آن منجر شده است و امیدوارم قبله تهران، تبدیل به الگوی تهران برای «شهرمهر» شود و در آینده نزدیک اجرای آن در سطح کلانشهر تهران را شاهد باشیم.

امرودی خطاب به مجریان جشنواره «شهرمهر» گفت: به فضل الهی نیت خالصانه و توسل مدیران و دست اندرکاران و برنامه ریزان طرح »شهرمهر» به حضرت محمد (ص)، این طرح را بزرگ و فراگیر و موفق خواهد کرد. با توجه به اینکه این کار در زمره فعالیت های دینی محسوب می شود؛ آن را با همان نیت و انگیزه اولیه و با قوت و پیگیری و تلاش ادامه دهید.

در این بازدید، برومند نامداری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره «شهرمهر» در خصوص شکل گیری این طرح با تاکید بر ویژگی های خاص منطقه یادآور شد: پژوهش های موجود از جمله طرح رصد کیفیت زندگی و طرح سنجش عدالت و سلامت در شهر تهران نشان می داد که پهنه جنوب تهران بویژه منطقه۲۰ از لحاظ مجموعه شاخص های فرهنگی و اجتماعی با محوریت سبک زندگی و اخلاق شهروندی از جمله میزان خشونت خانوادگی، نزاع های خیابانی، تعاملات اجتماعی، شیوع طلاق، پایین بودن سرانه مطالعه و آسیب های اجتماعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، موضوعی که متاسفانه افکار عمومی و باور عامه هم آن را تایید می کند؛ فراموش نکنیم که بر اساس آمارها، بالاترین میزان بی سوادی در تهران مربوط به منطقه ۲۰ است و این موضوع روی وضعیت فرهنگی و اخلاقی منطقه تاثیر مستقیم دارد.

نامداری افزود: توجه به این نکات مهم و مجموعه جلسات و بررسی های کارشناسی، ما را بر این داشت که در زمینه مدیریت فرهنگی و بهبود سبک زندگی و مشخصا موضوع اخلاق، حرکتی را آغاز کنیم و این، نقطه تولد طرح شهرمهر در مجموعه مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران بود.

در ادامه امید کشاورز شهردار ناحیه ۳ منطقه ۲۰ و دبیر جشنواره «شهرمهر» خاطرنشان ساخت: ما با بررسی ها و مطالعات کارشناسی و میدانی، به ضرورت انجام یک کنش فرهنگی و اجتماعی پی بردیم و علاوه بر اجرای ابلاغیه ها و طرح های مرکز، بر اساس ویژگی ها و نیازها و مختصات خاص و ویژه حوزه جغرافیایی و جمعیتی منطقه، جشنواره «شهرمهر» را طراحی کردیم و با بهره مندی از توصیه ها و ارشادات و حمایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، به مرحله اجرا رساندیم.

دبیر جشنواره «شهرمهر» افزود: ما در جشنواره «شهرمهر» با محوریت و شعار «اخلاق شهروندی؛ سیره محمدی» به دنبال آن هستیم که ضمن معرفی سیره و شخصیت والای پیامبر اکرم (ص)، مجموعه آموزه های سبک زندگی و اخلاق شهروندی از جمله الگوی مناسب خوراک و پوشش، همسرداری و فرزندپروری، آداب همسایه داری، گذران اوقات فراغت و سرگرمی، آداب سفر و استفاده از حمل و نقل عمومی، پاسداشت محیط زیست، احترام به قانون، تکریم سالمندان و توجه به معلولان، مسووليت پذيري، مشارکت و تعاملات اجتماعی و احترام و مهربانی با مردم و رعایت حقوق شهروندان را از روایات و احادیث نبوی احصاء و برداشت کنیم و به شهروندان منتقل کنیم.

کشاورز تاکید کرد: برای انتقال محتوا و نکات آموزشی سبک زندگی و اخلاق شهروندی که از سیره حضرت رسول برداشت کردیم، سراغ روش های تکراری چاپ بروشور و کتاب و نشریه نرفتیم. زیرا دنبال کار کیفی و اثربخشی بودیم، نه گزارش عملکرد و ارائه آمار؛ پس باید قالب و فرم و ظرف ارائه را تغییر می دادیم؛ به همین منظور سراغ طراحی قالب های نو و مخاطب پسند رفتیم؛ مثل پرده خوانی، نمایش عروسکی، فیلم، نرم افزارهای چندرسانه ای، قصه گویی، اینفوگرافی، موشن گرافی؛ اجرای مسابقات و شبکه های اجتماعی که امروزه خیلی مورد توجه هستند و این شد که با عنایت و مددِ پیامبر مهر، شهرمهر شکل گرفت.

در پایان این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین امرودی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به پویش مردمی مثل پیامبرمان باشیم در شبکه اجتماعی اینستاگرام پیوست.