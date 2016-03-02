نمایش تصویرهایی متفاوت از شاهنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «شاهنامه، روایت ماندگار» با آثار ۲۲ هنرمند از نسل‌های مختلف کشور با پژوهش و نمایش‌گردانی اکرم احمدی توانا جمعه ۱۴ اسفند ماه در گالری آران افتتاح می‌شود.

«شاهنامه، روایت ماندگار» بازتابی بصری از شاهنامه در هنر مدرن و معاصر ایران است که با پژوهش و گردآوری اکرم احمدی توانا و همراهی فیروزه ملویل رییس مرکز شاهنامه برای تحقیقیات فارسی کالج پمبورک، کمبریج در گالری آران به نمایش در خواهد آمد.

این نمایشگاه سعی در خوانش دوباره‌ای از دریافت‌های هنرمندان نسل‌های مختلف کشور از ادبیات به ویژه اثر سترگ شاهنامه فردوسی دارد. این نمایشگاه که بیشتر جنبه تحقیقی دارد تلاش داشته تا دریافت و نمودها شاهنامه را در جریان هنر مدرن و معاصر ایران پیش روی مخاطبان قرار دهد.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان همچون، نیکزاد نجومی، مهدی حسینی، گیزلا سینایی، فریدون آو، فرح اصولی، مرضیه قره‌داغی، ترانه صادقیان، جمشید حقیقت‌شناس، سعید روانبخش، رضا هدایت، بهنام کامرانی، یاسمین سینایی، علیرضا جدی، سیامک فیلی‌زاده، امیرحسین بیانی، علا ابتکار، آرتمیس شهبازی، علیرضا فانی، مهسا خیرخواه و آیلین بهمنی‌پور به تماشا در خواهد آمد.

نمایشگاه «شاهنامه، روایت ماندگار» روز جمعه ۱۴ اسفندماه از ساعت ۱۶ افتتاح و تا پایان فروردین ماه در گالری آران واقع در کریم خان، خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲ میزبان علاقمندان به هنر است.