به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفوند ظهر چهارشنبه در دیدار معاونین و مربیان پرورشی و کارکنان حوزه ستادی معاونت پرورشی- فرهنگی اداره کل آموزش پرورش لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت هفته تربیت اسلامی و سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی اظهار داشت: هزار و ۴۵۰ مربی و معاون پرورشی در سراسر استان مشغول به فعالیت هستند.

وی به فعالیت های پرورشی آموزش و پرورش لرستان طی دو سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۱۷۰ هزار دانش آموز استان در مسابقات قرآنی در رشته های اذان، مفاهیم، حفظ، تفسیر و... شرکت کرده اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه بی سابقه ترین حضور فرهنگیان در مسابقات قرآنی سالجاری و سال گذشته در استان رقم زده شد، ادامه داد: طی سالجاری بیش از ۳۰۰ هزار جلد کتاب در حوزه فعالیت های قرآنی بین دانش آموزان و فرهنگیان توزیع شده است.

یوسفوند به شرکت ۲۴۲ هزار و ۵۶۹ نفر جلسه در برنامه های بصیرت و آشنایی دانش آموزان با مباحث دینی بصیرتی اشاره کرد و یادآور شد: در مدارس استان هزار و ۴۴۰ نمازخانه فعال داریم که طی سالجاری بیش از هشت هزار مترمربع از آنها را تجهیز کردیم.

وی به کسب ۹ رتبه اول تا پنجم کشوری طی سالجاری در مسابقات قرآنی اشاره کرد و افزود: همچنین در مسابقات فرهنگی هنری نیز دانش آموزان ما موفق به کسب چهار رتبه اول در سطح کشور شده اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه لرستان در مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری با کسب ۱۴ رتبه استان چهارم شد، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۴۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز کانون ها و مراکز فرهنگی هنری و اعزام دانش آموزان زیارت اولی به مشهد مقدس جذب کردیم.