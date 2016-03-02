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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

همزمان با هفته درختکاری؛

دانش آموزان شمال تهران به نام خود نهال می‌کارند

دانش آموزان شمال تهران به نام خود نهال می‌کارند

دانش آموزان منطقه ۳ تهران در آستانه فرارسیدن هفته درختکاری در بوستان بزرگ ملت به نام خود نهال می‌کارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ولی زاده رئیس اداره ی فضای سبز با اعلام این خبر گفت: یکصد نفر از دانش آموزان همزمان با هفته ی درختکاری هریک به نام خود در بوستان ملت نهال می کارند ضمن اینکه مشاوران این مرکز نحوه ی نگهداری و کاشت نهال را به آنها آموزش دادند.

ولی زاده  در ادامه همچنین از اجرای مراسم ویژه ی کاشت نهال در روز درختکاری خبر داد و تصریح کرد: از سوی دیگر علاوه بر توزیع نهال در بوستان بزرگ ملت مراسم نمادین کاشت نهال  با حضور مدیران شهرداری منطقه ۳ صبح روز شنبه پانزدهم اسفند ماه برگزار می شود.

وی همچنین از اجرای ویژه برنامه های هفته ی درختکاری در سایر بوستان ها خبر داد و افزود: جشنواره ی گیاهان دارویی همراه  با آموزش و ارائه ی دم نوش ها و عرقیات گیاهی صبح روز جمعه چهاردهم اسفندماه در بوستان بهشت مادران برپا می شود.

ولی زاده  همچنین از برپایی مراسم یادمان مرحوم "محمد علی اینانلو " مجری مطرح و دوستدار محیط زیست در هفته ی درختکار ی خبر داد و افزود: این مراسم با مشارکت تشکل مردمی محیط زیست ساعت  ۹ صبح روز جمعه چهاردهم اسفند ماه با حضور خانواده ی مرحوم اینانلو و حضور دوستداران محیط زیست برگزار می شود.

وی همچنین از برپایی کارگاه آموزشی نگهداری از درختان چنار ویژه مناطق ۲۲ گانه در سوله ی مدیریت بحران بوستان ملت خبر داد و افزود: درخت چنار یکی از درختا ن مقاوم است که می تواند تا حدود زیادی آلودگی هوا راجذب می کند.

کد مطلب 3571157
سیامک صدیقی

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