به گزارش خبرگزاری مهر، علی ولی زاده رئیس اداره ی فضای سبز با اعلام این خبر گفت: یکصد نفر از دانش آموزان همزمان با هفته ی درختکاری هریک به نام خود در بوستان ملت نهال می کارند ضمن اینکه مشاوران این مرکز نحوه ی نگهداری و کاشت نهال را به آنها آموزش دادند.

ولی زاده در ادامه همچنین از اجرای مراسم ویژه ی کاشت نهال در روز درختکاری خبر داد و تصریح کرد: از سوی دیگر علاوه بر توزیع نهال در بوستان بزرگ ملت مراسم نمادین کاشت نهال با حضور مدیران شهرداری منطقه ۳ صبح روز شنبه پانزدهم اسفند ماه برگزار می شود.

وی همچنین از اجرای ویژه برنامه های هفته ی درختکاری در سایر بوستان ها خبر داد و افزود: جشنواره ی گیاهان دارویی همراه با آموزش و ارائه ی دم نوش ها و عرقیات گیاهی صبح روز جمعه چهاردهم اسفندماه در بوستان بهشت مادران برپا می شود.

ولی زاده همچنین از برپایی مراسم یادمان مرحوم "محمد علی اینانلو " مجری مطرح و دوستدار محیط زیست در هفته ی درختکار ی خبر داد و افزود: این مراسم با مشارکت تشکل مردمی محیط زیست ساعت ۹ صبح روز جمعه چهاردهم اسفند ماه با حضور خانواده ی مرحوم اینانلو و حضور دوستداران محیط زیست برگزار می شود.

وی همچنین از برپایی کارگاه آموزشی نگهداری از درختان چنار ویژه مناطق ۲۲ گانه در سوله ی مدیریت بحران بوستان ملت خبر داد و افزود: درخت چنار یکی از درختا ن مقاوم است که می تواند تا حدود زیادی آلودگی هوا راجذب می کند.