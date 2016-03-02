شرکت ۱۰ هزار نفر از کارکنان دستگاه قضایی در مسابقات قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی، ظهر امروز در در اختتامیه مسابقات قرآن کارکنان قوه قضائیه و خانواده آنها از سراسر کشور که به میزبانی یزد برگزار شد، اظهار داشت: در طول سه سال گذشته و با برگزاری سه دوره مسابقات قرآن، شاهد افزایش استقبال شرکت کنندگان در رقابت های قرآنی بوده ایم.

وی عنوان کرد: امسال حدود ۱۰ هزار نفر در سطوح مختلف شهرستانی، استانی، منطقه ای و ملی در این رقابت ها شرکت کردند که حدود ۱۹۰ نفر به رقابت‌های ملی راه یافتند و طی روز گذشته در یزد با یکدیگر رقابت کردند.

صادقی بیان کرد: برنامه جامعی برای قرآن در قوه قضائیه به ویژه در بحث مسابقات داریم و تلاش می کنیم هر سال افراد بیشتری را درگیر این مسابقات کنیم و حتی برای سربازان که به طور موقت با قوه قضائیه همکاری می کنند و مراجعان به این دستگاه در سراسر کشور نیز برنامه خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: همه هدف ما این است که طوری با قرآن مانوس باشیم که عمل به قرآن در ما قوت گیرد و قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت، در عمل به قرآن پیشتاز و متخلق به اخلاق قرآنی باشد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کسی که قرآن می خواند، باید از تکبر، حسادت، فخرفروشی، تهمت، دروغ و سایر خلقیات ناپسند به دور باشد و زمانی قرآن به واقع در زندگی افراد اثرگذار شده که انسان از این ویژگی‌ها دور باشد.

صادقی تاکید کرد: افرادی که عامل به قرآن هستند، بلا را از بلادها دور می‌کنند و باعث خیر و برکت هستند و اگر بگوییم که بارش‌های باران یزد در طول یکی دو روز گذشته، بعد از این همه خشکسالی پاییزه و زمستانه، به دلیل وجود قرآنیان بوده، بی‌ربط نگفته ایم.

به گزارش مهر، در این مراسم از برگزیدگان مسابقات قرآنی در رشته های حفظ، مفاهیم و تفسیر، قرائت و ترتیل با حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای و مدیران و مسئولان دستگاه قضایی استان یزد تجلیل شد.