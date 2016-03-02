به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: قرآن تنها کتاب ماندگار برای انسانها است که معجزه پیامبر اکرم (ص) است.
وی بابیان اینکه ناشرین کتاب جایگاه ارزشمندی دارند اظهار کرد: باید از این فرصت برای ارتقای نشر کتاب و کتابخوانی بهره برد و هرکسی در هر جایگاهی که هست باید برای تحقق این امر مهم تلاش کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تأکید کرد: کتاب خوب باید ویژگی های خاص خود را داشته و در بحث مخاطب ایدههای نو و جذابی را داشته باشد.
مقدم افزود: ناشر کتاب نباید تنها به سود آوری توجه کند بلکه باید بر کیفیت و جذاب مخاطب تأکید جدی داشته باشد.
وی تصریح کرد: یک کتاب خوب ایده و آموزش را به مخاطب بدهد و این خود در جذب مخاطب بسیار مؤثر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: متأسفانه کتابخوان در جامعه ما کم است و باید برنامهریزی درست و کارشناسی شده تعداد کتابخوان ها افزایش پیدا کند.
مقدم بابیان اینکه طی سال گذشته پژوهشی در بحث کتابخوانی انجام شد، افزود: متأسفانه استقبال مردم از فضای مجازی در صدر منابع بوده است و تحقیق و مطالعه در جامعه کاملاً افت کرده است.
وی تصریح کرد: تعداد ناشرانی که طی سال گذشته و امسال مجوز دریافت کردهاند ۳۸ ناشر بوده که از این تعداد تنها ۲۲ ناشر در استان فعال مطلوبی دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: سال گذشته ۱۳۱ عنوان کتاب در استان چاپشده بود که امسال به ۱۶۰ عنوان رسیده است.
مقدم بابیان اینکه سیاستهای حمایتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حمایت از چاپ به خرید کتاب تغییر کرده است افزود: سال گذشته ۸۳۶ عنوان کتاب به ارزش ۸۰ میلیون تومان خریداریشده است که امسال با کاهش اعتبارات به ۷۱ عنوان کتاب باارزش ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:
ناشران تنها به سودآوری فکر نکنند/فعالیت ۲۲ ناشر مطلوب است
زنجان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: تعداد ناشرانی که طی سال گذشته و امسال مجوز دریافت کرده اند ۳۸ ناشر بوده که از این تعداد تنها ۲۲ ناشر در استان فعال مطلوبی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: قرآن تنها کتاب ماندگار برای انسانها است که معجزه پیامبر اکرم (ص) است.
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