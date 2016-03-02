ناشران تنها به سودآوری فکر نکنند/فعالیت ۲۲ ناشر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: قرآن تنها کتاب ماندگار برای انسان‌ها است که معجزه پیامبر اکرم (ص) است.



وی بابیان اینکه ناشرین کتاب جایگاه ارزشمندی دارند اظهار کرد: باید از این فرصت برای ارتقای نشر کتاب و کتاب‌خوانی بهره برد و هرکسی در هر جایگاهی که هست باید برای تحقق این امر مهم تلاش کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تأکید کرد: کتاب خوب باید ویژگی های خاص خود را داشته و در بحث مخاطب ایده‌های نو و جذابی را داشته باشد.



مقدم افزود: ناشر کتاب نباید تنها به سود آوری توجه کند بلکه باید بر کیفیت و جذاب مخاطب تأکید جدی داشته باشد.



وی تصریح کرد: یک کتاب خوب ایده و آموزش را به مخاطب بدهد و این خود در جذب مخاطب بسیار مؤثر است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: متأسفانه کتاب‌خوان در جامعه ما کم است و باید برنامه‌ریزی درست و کارشناسی شده تعداد کتاب‌خوان ها افزایش پیدا کند.



مقدم بابیان اینکه طی سال گذشته پژوهشی در بحث کتاب‌خوانی انجام شد، افزود: متأسفانه استقبال مردم از فضای مجازی در صدر منابع بوده است و تحقیق و مطالعه در جامعه کاملاً افت کرده است.



وی تصریح کرد: تعداد ناشرانی که طی سال گذشته و امسال مجوز دریافت کرده‌اند ۳۸ ناشر بوده که از این تعداد تنها ۲۲ ناشر در استان فعال مطلوبی دارند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: سال گذشته ۱۳۱ عنوان کتاب در استان چاپ‌شده بود که امسال به ۱۶۰ عنوان رسیده است.



مقدم بابیان اینکه سیاست‌های حمایتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حمایت از چاپ به خرید کتاب تغییر کرده است افزود: سال گذشته ۸۳۶ عنوان کتاب به ارزش ۸۰ میلیون تومان خریداری‌شده است که امسال با کاهش اعتبارات به ۷۱ عنوان کتاب باارزش ۷۰ میلیون تومان رسیده است.