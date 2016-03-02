ايستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری آماده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ايستگاه مترو خواجه عبدالله انصاري در محدوده اتوبان شهيد صيادشيرازي- خيابان بني هاشم- تقاطع خيابان خواجه عبدالله انصاري واقع شده است.

اين ايستگاه عبوري با زيربناي ۱۵ هزار مترمربع، داراي سكويي به طول حدود ۱۶۰ متر و عرض ۱۴ متر است.

در ساخت اين ايستگاه به روش زيرزميني۸۵ هزار مترمكعب خاكبرداري، ۵ هزار تن آرماتوربندي، ۴۲ هزار مترمكعب بتن ريزي و ۳۰ هزار مترمربع قالب بندي به كار رفته است.

براي تردد شهروندان از طريق اين ايستگاه تعداد ۱۴ دستگاه پله برقي نصب و راه اندازي شده است.

با بهره برداري از اين ايستگاه، امكان تردد روزانه حدود ۳۰ هزار سفر با ناوگان مترو فراهم مي شود.

ايستگاه مترو خواجه عبداله انصاري، امكان پوشش ترافيكي محدوده اتوبان شهيدصياد شيرازي،خيابان بني هاشم،خيابان شهيد عراقي و محله مجيديه شمالي را دارد.

ايستگاه مترو سهروردي در اولويت بعدي افتتاح در نيمه شمالي خط سه مترو تهران است.

شیخ‌الاسلام ابواسماعیل عبدالله بن ابی‌منصور محمد متولد سال ۳۸۵ هجري شمسي و متوفي در سال ۴۶۷ هجري شمسي معروف به «پیر هرات»، «پیر انصار» و «خواجه عبدالله انصاری»، دانشمند و عارف و از اعقاب ابوایوب انصاری از صحابهٔ پیغمبر اكرم (ص) كه به جهت رسالات و كتب معروفش منجمله مناجات نامه و الهي نامه و ...شهرت دارد.