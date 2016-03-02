«جامع الحکایات» نیاز به خواندن «هزار و یک شب» را برطرف کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «۱۷۰ سال کتابخوانی با هزار و یک شب» صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه ادبیات کلاسیک ایران و به همت موسسه خانه کتاب در سرای کتاب این موسسه در تهران آغاز به کار کرد.
پروفسور اُلریش مارزُلف، پژوهشگر اتریشی در حوزه ادبیات کلاسیک و فرهنگ عامه ایرانی و عضو آکادمی علوم گوتینگن در سخنانی در این همایش با اشاره به دو مسئله ای که موجب شده محققان ایرانی کمتر به اثر معروف هزار و یک شب بپردازند، گفت: نکته اول، تاریخ است؛ ما در تاریخ چندین مستند در اختیار داریم که نشان میدهد ترجمه هزار و یک شب از پهلوی به عربی صورت گرفته است. ما در زبان فارسی کتابی داشته ایم با نام «هزار افسان» یا (هزار افسانه) که البته در اینجا مراد از کلمه «افسان»، «خرافه» بوده است.
وی افزود: ما از طریق مسعودی و ابن ندیم متوجه میشویم که ترجمه هزار و یک شب با عنوان «الف لیله» وجود داشته است. در اواسط قرن سوم هجری (نهم میلادی) کتابی از عبدالله ابن عبدالعزیز کاتب با نام «الکُتاب وصفه الدوات و القلم و تفسیرهما» داریم که موضوع آن مربوط به کارهای منشیها است. در جایی از این کتاب هم گفته میشود که عبدالله ابن مقفع چند کتاب را ترجمه کرده که یکی از آنها هزار و یک شب است.
پروفسور مارزُلف ادامه داد: البته ابن ندیم کتاب هزار و یک شب را دوست نداشته و معتقد است که این اثر شامل حکایاتی «مزخرف و بینمک» است. ابو حیان توحیدی هم همین نظر را داشته؛ چراکه هزار و یک شب را به کتابی دربرگیرنده حکایتهای دروغین تشبیه میکند. ما همچنین میدانیم که آنها ارزش ازرش هزار و یک شب را نمیدانسته اند؛ چراکه از قرون نهم و دهم، تعداد زیادی نسخههای هزار و یک شب به زبان عربی باقی مانده که البته هنوز به طور کامل شناخته نشده اند.
عضو آکادمی علوم گوتینگن با اشاره به صحیح بودن واژه «هزار و یک شب» برای ترجمه این اثر یادآور شد: اصطلاح «شبهای عربی» تنها در زبان انگلیسی معنا دارد که البته این معنا هم در ارتباط با تاریخ شکل میگیرد؛ چراکه اولین ترجمه ای که به زبان انگلیسی و توسط گالان از هزار و یک شب منتشر شد، عنوان آن «تفریحات شبهای عربی» است. با این وجود این ادعا که هزار و یک شب، یک اثر ایرانی است نه ادعایی کاملاً درست و نه کاملاً اشتباه است؛ چراکه ما فقط میدانیم که نسخه اصلی هزار و یک شب به زبان پهلوی وجود خارجی ندارد.
وی اضافه کرد: کتاب «الف لیله» بعد از قرن پنجم هجری رسما در متون با عنوان هزار و یک شب معروف شد. نکته دیگری که در خصوص این اثر وجود دارد این است که این نامگذاری لزوما به معنی این نیست که ۱۰۰۱ شب برای نوشتن هزار و یک شب وقت صرف شده است، بلکه بیشتر نشان از فراوانی و طولانی شدن زمان بیان و یا روایات قصههای این اثر است.
پروفسور مارزُلف درباره مضمون هزار و یک شب هم گفت: نسخههایی از هزار و یک شب که شامل قصههای گوناگون هستند، متأخرند. قدیمی ترین این نسخهها که اکنون موجود و مربوط به قرن ۱۵ میلادی (۹ هجری)، است، الگوی دیگری را نشان میدهد و آن این است که اصلا خود مضمون قصهها که در هزار و یک شب وجود دارد، در ارتباط با نسخه اصلی هزار و یک شب است، یعنی این، نفس قصه گفتن است که اهمیت دارد و اتفاقا ما در قصههای هزار و یک شب هم همین خصیصه را میبینیم؛ یعنی افراد قصه میگویند تا زندگی خود را نجات دهند.
این پژوهشگر اتریشی حوزه ادبیات کلاسیک و فرهنگ عامه ایرانی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران ترجمه هزار و یک شب با تاخیر بسیار زیاد نسبت به نسخه عربی آن انجام شده است، توضیح داد: ما میدانیم که نسخه عربی هزار و یک شب از قرن پنجم و ششم هجری موجود بوده است و حتی اولین ترجمه ای که به غیر از زبان عربی از این اثر صورت میگیرد، ترکی است، اما چرا در ایران، در قرن دهم هجری این اثر ترجمه میشود؟ علت این مسئله این است که شاید نیازی به این اثر احساس نمیشده و این نیاز به شکل واقعی وجود نداشته است.
وی در عین حال گفت: البته ما بعد از انتشار ترجمه فارسی هزار و یک شب است که تازه متوجه میشویم که این افسانهها چقدر جالب است! نکته دیگر اینکه کتابهای دیگری هم وجود داشتند که تقریبا همان نیازهایی را که هزار و یک شب پاسخ میدهد، برآورده میکنند. اثری مانند «جامع الحکایات»، یک نمونه است. قدیمی ترین نسخه آن در قرن ۱۶ میلادی منتشر شد، اما ترجمه این اثر به زبان عثمانی- ترکی در قرن ۱۴ میلادی منتشر شده است و این نشان میدهد که نسخه اصلی جامع الحکایات زودتر از نسخه ترکی آن منتشر شده است و در همین حال مضمون قصههای جامع الحکایات تا حدی مشابه قصههای هزار و یک شب است.
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