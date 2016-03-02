سرانه مصرف سموم در کشور بیشتر از متوسط جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل رزمجو ظهر چهارشنبه در همایش صیانت از محیط‌زیست تصریح کرد: یکی از معضلات فعلی محیط‌زیست مصرف بی‌رویه انواع سموم است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در کشاورزی و محیط‌زیست کشور مقدار زیادی کود و سم مصرف شده است، متذکر شد: این موضوع آسیب‌های جدی به دنبال داشته است.

رئیس دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه سالانه ۲۷ الی ۳۰ هزار تن کود به طور میانگین در کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: این مقدار قابل‌توجه بوده و برای کارشناسان نگرانی ایجاد کرده است.

رزمجو با تأکید به اینکه مصرف سموم تهدید جدی برای محیط‌زیست و انسان به‌عنوان جزئی از محیط‌زیست است، افزود: برای داشتن محیط امن و سالم لازم است مصرف سموم کاهش یابد.

وی افزود: نمونه‌هایی از تولیدات کشاورزی مشاهده می‌شود که زارع بی‌توجه به مسئولیتی که دارد بخشی از زمین و باغ کشاورزی را برای خود در نظر می‌گیرد و بخشی را برای مشتریان کاشت می‌کند.

رئیس دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است چنین اقدامی بی‌توجهی به مسئولیت تولید و تأمین غذای سالم است و ضروری است برای تغییر این دیدگاه زارعان فرهنگ‌سازی شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی رفع معضلات زیست‌محیطی را مسئولیت خطیری برای جامعه دانشگاهی دانست و ادامه داد: جامعه دانشگاهی باید با اجرای برنامه‌های مختلف و تولید علم و آگاهی موجب شود تا حد امکان محصولات سالم تولیدشده و معضلات این چنینی کاهش یابد.