شور نیکوکاری در ۳۵۰۰ مدرسه و آموزشگاه استان اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و همزمان با اولین روز برگزاری شور نیکوکاری، دانش آموزان اصفهانی در ۳۵۰۰ مدرسه و آموزشگاه کمک های خود به همکلاسی های نیازمندشان را اهدا کردند.

در مراسمی که به همین منظور و با حضور تعدادی از مسئولان استانی و شهرستان در دبیرستان دخترانه شهید شریف واقفی اصفهان برگزار شد، دانش آموزان هدایای نقدی و غیر نقدی خود را برای کمک به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری شور نیکوکاری در سه هزار و ۵۰۰ مدرسه و آموزشگاه استان گفت: همه ساله و بر اساس تقویم جمهوری اسلامی ایران چهاردهم اسفندماه به عنوان روز احسان و نیکوکاری انتخاب و با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و نزدیک شدن به بهار طبیعت و عید نوروز، مردم نوعدوست و نیکوکار ایران اسلامی در حرکتی خداپسندانه به یاری نیازمندان واقعی جامعه می شتابند.

بهرام سوادکوهی اضافه کرد: امسال ایام پایانی سال با ایام سوگواری حضرت زهرا (س) همزمان است که به همین دلیل برنامه جمع آوری کمک های مردم نیکوکار به نیازمندان با عنوان شور نیکوکاری برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه با شعار «بهار همدلی، شکوه مهربانی، شور نیکوکاری» امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند در ۳۵۰۰ مدرسه و آموزشگاه ، فردا پنج شنبه ۱۳ اسفند در پایگاه های کمیته امداد در میادین و معابر، مراکز نیکوکاری و پایگاه های بسیج و همچنین روز جمعه ۱۴ اسفندماه در مصلاهای نماز جمعه برگزار می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان تصریح کرد: در مجموع برای شور نیکوکاری امسال چهار و ۲۲۰ پایگاه در نظر گرفته شده است که در روز پنج شنبه سیزدهم اسفندماه ۷۲۰ پایگاه کمیته امداد، بسیج و مراکز نیکوکاری در سطح استان برای جمع آوری کمک های مردمی فعال خواهند شد.

سوادکوهی در ادامه به جمع آوری کمک های مردمی در مصلاهای نماز جمعه نیز اشاره و افزود: همچنین در روز جمعه چهاردهم اسفندماه نیز پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی در مصلاهای برگزاری نماز جمعه فعال و کمک های نمازگزاران به نیازمندان را جمع آوری می کنند.

وی همچنین جمع کمک های مردمی در جشن نیکوکاری سال گذشته را ۳۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال اعلام کرد.