اتمام هرس زمستانه بیش از ۷هزار درخت در معابر بخش مرکزی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین عساری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ ضمن اعلام این خبر گفت: در هرس و فرم دهی شاخه های درختان که هر ساله در فصل زمستان انجام می شود، علاوه بر حذف شاخه های مزاحم ،خشک ،آفت زده ،بیمار و شکسته ؛حفظ و سلامت گیاه تأمین خواهد شد.

به گفته عساری ایجاد شرایط مناسب برای ورود نور و هوا به درون شاخه ها و پراکندگی مناسب نقاط متراکم به منظور زیبایی درختان از جمله فواید هرس زمستانه است که امسال در خیابان های کارگر، جمهوری، عباسی، نوفلاح، ۱۲ فروردین، فاتح چهر، یاسری، کاشان، جمالزاده، انبار نفت، فروزش، کمالی، اوستا، فخر رازی، معیری، رباط کریم، ابوریحان، غفاری، مخصوص و هلال احمر انجام شده است.

او خاطر نشان کرد که در این عملیات ۷۵۱۴ درخت هرس شدند تا از این طریق علاوه بر فرم دهی مناسب جوان سازی و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید از طریق حذف شاخه های پیر و کنترل حجم سبزینگی، افزایش طول عمر درخت و کنترل آفات و بیماری ها به سهولت انجام شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه صرفه جویی در مصرف آب و حفظ تعادل بین تاج و ریشه درختان را از دیگر فواید هرس زمستانه نام برد و افزود: این اقدام هر ساله در زمان خفتگی یا خواب زمستانه گیاه انجام می شود و قبل از فرا رسیدن فصل بهار و جوانه زدن درختان به پایان می رسد.