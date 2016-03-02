میزان محلات آلوده مازندران به زیر ۱۰ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر چهارشنبه در کمیته ساماندهی امور اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی و ستاد ساماندهی متکدیان استان با اشاره به اینکه مانور جمع‌آوری متکدیان در سراسر استان انجام می‌شود گفت: این طرح به مدت سه روز از ۱۵ تا ۱۷ اسفندماه برگزار می‌شود.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول ازجمله شهرداری، انتظامی و بهزیستی برای هم‌افزایی در اجرای مانور سراسری جمع‌آوری متکدیان شد و گفت: خوشبختانه درزمینهٔ ساماندهی محلات آسیب‌پذیر و پاک‌سازی محلات آلوده تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.

یونسی، ارائه بانک جامع اطلاعاتی از متکدیان استان را لازم برشمرد و گفت: آمارها نشان از کاهش تکدی گری در استان دارد و مازندران از استان‌هایی است که از جلوه زشت تکدی گری عاری است.

معاون استاندار نیاز به یک بانک اطلاعاتی جامع از متکدیان استان را ضروری دانست و تصریح کرد: در این خصوص، تأدیب و اثرپذیری اقدامات موردنظر ماست و برای تحقق این مهم باید یک سازوکار قضایی مؤثر طراحی شود.

یونسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مشارکت ۷۲.۵ درصدی مردم در انتخابات هفتم اسفندماه بیان کرد: مردم ایران و مازندران به بهترین شکل رسالت خود را در انتخابات نشان دادند و حماسه باشکوهی را خلق کردند.

وی بابیان اینکه میزان مشارکت در برخی از شهرستان‌های استان به ۹۸ درصد در انتخابات رسیده بود گفت: درمجموع متوسط مشارکت مردم استان ۱۰ درصد بیش از متوسط رقم کشوری بوده است.