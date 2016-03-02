فضای مجازی موجب کاهش سرانه مطالعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نیک بخش ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه کتاب‌خوانی، افزود: توجه به امر کتاب‌خوانی موجب کاهش معضلات اجتماعی می‌شود و در این میان باید به مسیر مطالعه که مسیر والایی است توجه شود.

وی اظهار کرد: سرانه مطالعه باید افزایش یابد و فرهنگ‌سازی در مورد کتاب و کتاب‌خوانی در این استان باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

نیک بخش اظهار کرد: سرانه مطالعه در استان زنجان ۹۳ دقیقه است و باید به بحث سرانه مطالعه در استان زنجان تأکید جدی شود و موانع و چالش‌های موجود درروند توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در استان موردبررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد.

مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه‌های استان زنجان بر تعمیق و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در جامعه تأکید کرد و گفت: مطبوعات و رسانه‌ها نقش مهم و اساسی درزمینه توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه دارند.

نیک بخش تأکید کرد: با ورود فضای مجازی فرهنگ مطالعه پایین آمده و با تغییر نسل سمت‌وسوی مطالعه به سمت فضای مجازی رفته است.

وی افزود: لذتی که در مطالعه کتاب برای انسان دارد مطالعه مطالب در فضای مجازی ندارد و امروز سمت‌وسو به سمت فضای مجازی است.

مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه‌های استان زنجان ادامه داد: تغییر فرهنگ مطالعه امروز باعث شده سرانه مطالعه پایین بیاید.

نیک بخش بابیان اینکه باید بحث ترویج کتاب به خوبی در جامعه تقویت شود تصریح کرد: شکل مطالعه در جامعه عوض‌شده و جوانان به سمت کتاب‌خوانی نمی‌روند.