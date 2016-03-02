كشف بيش از ۷ كيلوگرم مواد مخدر سنتی در تاكستان

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و جمع آوری خرده فروشان و معتادین متجاهر به همت مامورین فرماندهی انتظامی شهرستان مقدار هفت کیلو و ۱۷۵ گرم مواد مخدر سنتی کشف شد.

وی افزود: این طرح با محوریت پلیس مبارزه با موادمخدر و همکاری یگان های تابعه اجرا و به توفیقات و کشفیات چشمگیری در زمینه کشف مواد مخدر، دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروش، جمع آوری اقلام ضد فرهنگی و تجهیزات ممنوعه منجر شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح تعداد دو نفر معتاد متجاهر و پنج نفرخرده فروش موادمخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان به همراه پرونده های متشکله برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، موادمخدر را تهدیدی برای سلامت همگان دانست و از شهروندان خواست: تا گزارش های خود را از طریق تلفن ۲۱۸۴۴۰۵ و یا فوریت های پلیس۱۱۰ اطلاع دهند.