  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

كشف بيش از ۷ كيلوگرم مواد مخدر سنتی در تاكستان

كشف بيش از ۷ كيلوگرم مواد مخدر سنتی در تاكستان

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان تاكستان از كشف مقدار هفت كیلو و ۱۷۵ گرم مواد مخدر سنتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و جمع آوری خرده فروشان و معتادین متجاهر به همت مامورین فرماندهی انتظامی شهرستان مقدار هفت کیلو و ۱۷۵ گرم مواد مخدر سنتی کشف شد.

وی افزود: این طرح با محوریت پلیس مبارزه با موادمخدر و همکاری یگان های تابعه اجرا و به توفیقات و کشفیات چشمگیری در زمینه کشف مواد مخدر، دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروش، جمع آوری اقلام ضد فرهنگی و تجهیزات ممنوعه منجر شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح تعداد دو نفر معتاد متجاهر و پنج نفرخرده فروش موادمخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان به همراه پرونده های متشکله برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، موادمخدر را تهدیدی برای سلامت همگان دانست و از شهروندان خواست: تا گزارش های خود را از طریق تلفن ۲۱۸۴۴۰۵ و یا فوریت های پلیس۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3571191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها