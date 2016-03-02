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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۹

به منظور تولید انرژی؛

سرمایه گذاران آلمانی در منطقه مرزی دوغارون سرمایه گذاری می کنند

سرمایه گذاران آلمانی در منطقه مرزی دوغارون سرمایه گذاری می کنند

مشهد- همزمان با بازدید سفیر هند در ایران از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یک هئیت سرمایه گذاری آلمانی نیز ظهر چهارشنبه با هدف سرمایه گذاری وارد شهرستان مرزی تایباد در استان خراسان رضوی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تایباد ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با هیئت سرمایه گذاری آلمانی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اظهار کرد: این هیئت آلمانی با هدف سرمایه گذاری در این منطقه به این شهرستان سفر کرده است.

حسین شرافتی راد در گفت و گو با مهر اظهار کرد: شرکت های آلمانی در این منطقه با هدف تولید انرژی ۸۰میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند.

فرماندار شهرستان مرزی تایباد ادامه داد: در این پروژه با هدف تولید ۱۰۰ مگاوات سرمایه گذاری خواهد شد که تا در مراحل بعدی تا ۵۰۰مگا وات قابل افزایش خواهد بود.

وی گفت: با اجرای این طرح توسط شرکت های سرمایه گذاری آلمانی برای تعداد۲۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد که تعداد ۱۰۰ نفر متخصص خارجی و ۱۵۰نفر  نیروی بومی را در بر خواهد گرفت.

فرماندار تایباد گفت: پروفیل خاک، مسطح بودن زمین، و وجود دسترسی به انرژی خورشیدی در ایام آفتابی از مزایایی مهم منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای تولید انرژی خورشیدی است

وی افزود :زمین های فاقد سنگ در لایه اولیه، نزدیکی خطوط انتقال به پروژه و نور خورشید مستقیم از دیگر مزیت های منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است.

به گزارش خبرنگار مهر،ظهر امروز همچنین سفیر هندوستان در ایران نیز با سفر به شهرستان مرزی تایباد و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با فرماندار تایباد دیدار کرد و خواستار توسعه مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران شد.

کد مطلب 3571193

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