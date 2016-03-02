مسئولین فنی بازوان نظارتی سازمان غذا و دارو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولين جلسه هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي مسئولين فني غذا و دارو ايران با رئيس سازمان غذا و دارو ايران در حالی برگزار شد كه بيش از يک ماه از زمان تاسيس و تشكيل اين كانون نمی گذرد.

اين نشست با حضور روساي انجمن های مسئولين فنی صنايع غذایی، آرايشی، بهداشتی و مديران كنترل كيفيت استان هاي گيلان، آذربايجان شرقي، قزوين، البرز و تهران و رئيس سازمان غذا و دارو، در راستاي اصل ۴۴ و سياست هاي كلي كشور مبني بر كاهش تصدي گري و برون سپاري وظايف دولت به تشكل هاي بخش خصوصي برگزار شد.

اميد احمدی دبير كانون مسئولين فني در اين نشست با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاي كانون درحفظ و اجراي صحيح و دقيق سياست هاي سازمان درحوزه مسولين فني، گفت: مسولين فني متعهد و منضبط با مهارت و تجربه بالا عضو اين كانون هستند كه به خوبي مي توانند به عنوان بازوهاي سازمان در اجراي سياست ها و قوانين همكاري كنند.

وی با بيان اينكه وزارت بهداشت به عنوان يكي از فعالترين وزارتخانه ها دردولت تدبيرواميد، دغدغه كيفيت در حوزه كالاهاي سلامت محور ونيزسلامت جامعه را دارد، تصريح كرد: سازمان غذا و دارو نيز به عنوان مهم ترين سازمان زير نظر وزارت بهداشت، وظيفه بررسی، رسيدگي و رفع اين دغدغه را برعهده دارد كه در اين راستا مسولين فني به عنوان اصلي ترين و نزديكترين افراد به سازمان ، به خوبي به اين دغدغه ها واقف هستند و دراين خصوص مي توانند راهگشا باشند.

احمدي با تاكيد بر اينكه كارشناسان اين كانون با بررسي مشكلات و همفكري و طرح ديدگاه ها مي توانند در بهبود سلامت جامعه نقش بسزايي داشته باشند،افزود: مسولين فني به عنوان نمايندگان رسمي سازمان درهمه استان ها،همواره در رفع دغدغه هاي سازمان در حوزه وظايف قانوني مسولين فني مي كوشند.

دبير كانون انجمن هاي صنفي مسولين فني با اشاره به اين كه عدم وابستگي مسولين فني به كارفرماها موجب افزايش جرات و جسارت آنها در رسيدگي به سلامت كالاها مي شود،خاطرنشان كرد: يكي ازاهداف اين كانون رسيدگي به چالش هاي مابين كارفرما و مسول فني است كه با شناسايي خلاء هاي موجود در اجراي قوانين، به حل اين مشكلات خواهد پرداخت .

وي با تاكيد بر پرهيز از اعمال سليقه در اجراي قوانين و مقررات ،اظهاركرد: سياست هاي سليقه اي انگيزه و اعتماد را از مسولين فني مي گيرد. اين درحالي است كه ما با اعلام آمادگي همكاري همه جانبه با سازمان و با اتخاذ تصميمات درست و بجا در اجراي يكپارچه سياست هاي سازمان در تمامي استان ها، گام هاي مهمي خواهيم برداشت.

عضو هيئت مديره كانون مسولين فني، با اشاره به اينكه درحال حاضر اكثر قراردادهاي مسولين فني با كارفرماها فرماليته و سوري است و قابل استناد نيست، تاكيد كرد: يكي از دغدغه هاي جدي كانون در حوزه آموزش، پژوهش و رفتار سازماني و دوره هاي بازآموزي مسولين فني است كه ضروري است براي اصلاح و كنترل اين معضل، تفاهم نامه همكاري با سازمان منعقد شود.

احمدي همچنين مشاركت و بكارگيري ظرفيت هاي كانون، درتنظيم وتدوين قوانين و ضوابط مربوط به حوزه سلامت در سازمان غذا و دارو ايران را حايز اهميت برشمرد و خاطرنشان كرد: اعمال حمايت و پشتيباني از نظرات و راهكارهاي كانون دراصلاح و تكميل قوانين، ضوابط ، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي موجود درحوزه قانونگذاري سلامت ، از سوي سازمان موجب بهبود شرايط كاري مسولين فني مي شود كه اين امر نيز به كنترل هر چه بيشتر سلامت كالاهاي توليدي و وارداتي مي انجامد.

مسئولين فني از امنيت شغلي برخوردار نيستند

در اين ديدار همچنين مينا جانی عضو هيئت مديره كانون و رئيس انجمن مسئولين فني صنايع غذايي ، آرايشي و بهداشتي استان البرز گفت: حضوردكتر ديناروند در راس سازمان غذا و دارو به بالندگي اين سازمان انجاميده است و ما خوشحاليم كه كانون دراين دوره متولد شد، چرا كه دراين دوره تعامل سازمان با نهادهاي زير دستي از نمره قابل قبولي برخورداراست.

وي با اشاره به مشكلات پيش روي مسولين فني ،افزود: مسولين فني به عنوان بازوهاي اجرايي سازمان از امنيت شغلي و حمايت هاي لازم برخوردار نيستند و به همين دليل انگيزه از فعالان در اين حوزه سلب شده است.

جانی تصريح كرد: مسئولين فني مصرف كننده همين جامعه هستند و درهمين كشور زندگي مي كنند و بنابراين سلامت جامعه و امنيت غذايي براي ما حايز اهميت است و دراين راستا وظيفه مسولين فني رسيدگي به اجراي سياست هاي دولت درامركيفيت و سلامت كالاها است،اما اگر قوانين سازمان به درستي اجرا نشود افراد انگيزه لازم را در فعاليت هايشان به دست نمي آورند.

عضو هيئت مديره كانون با اشاره به اينكه قوانين وجود دارد اما به درستي اجرا نمي شود، تاكيد كرد: كانون مسولين فني هدفش اين است كه حلقه گمشده بين سازمان و مسولين فني را بازيافته و بازسازي كند و فاصله ايجاد شده بين قانونگذار و مجري را از ميان بردارد.

جانی، به عدم اجراي صحيح و درست قوانين و بازرسي ها اشاره كرد و ادامه داد: دلايل مختلفي از جمله كمبود بودجه و منابع، كمبود نيروي انساني،كمبود ناظرين از محدوديت هاي سازمان در اجراي سياست ها و نظارت ها است كه به نظر مي رسد با برون سپاري بخشي از وظايف سازمان به كانون، مي توانيم خلاء هاي موجود را در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش ، ايجاد مهارت و غيره پر كنيم و با تقويت مسولين فني، كارشناساني زبده و با تجربه براي اجراي قوانين دراختيار سازمان قرار دهيم و دررفع دغدغه هاي سازمان بكوشيم .

مسئولين فني تراز اول كشور را با امضاي كانون به سازمان معرفي كنيد

پس از ايراد نقطه نظرات هيئت مديره كانون و ارايه پيشنهادات، دکتر رسول ديناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با تاييد همه سخنان، گفت: ازاينكه كانون مسولين فني را تشكيل داده و احيا كرده ايد بسيار سپاسگزارم و با تمامي پيشنهادهاي ارايه شده از طرف كانون مسئولين فنی موافق هستم و اكثر اين پيشنهادات را بدون هيچ بحثي مي پذيرم.

وی با اشاره به اينكه حوزه مربوط به مسئولين فنی هميشه جزو دغدغه های سازمان است، افزود: سابقه مسئول فنی در اكثر شركت ها به خصوص وارداتي ها هميشه يک ساله و يا كمتر است و ما هرگز مسئول فنی با سابقه بالا در هيچ شركت وارداتي نداشته ايم و اين امر فقط به پنهان كاري كارفرماها برمي گردد.

دیناروند با تاكيد بر تقويت كانون مسئولين فني، اعلام كرد: اعضاي كانون جزو بازوهاي اصلی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حوزه كنترل كيفيت و سلامت محسوب مي شوند و نزديک ترين فرد به بحث توليد، واردات، توزيع و نظارت بر بازار هستند. بنابراين سازمان هر چقدر بيشتر شما را وارد بازي كند و از ظرفيت هاي شما بهره ببرد به نفع خود كار كرده است.

وی با اعلام موافقت خود در خصوص واگذاری آموزش مسئولين فنی و رتبه بندی و احراز صلاحيت آنها به كانون، تصريح كرد: اكثر پيشنهادات كانون را در سطح رئيس سازمان غذا و دارو در قالب تفاهم نامه امضا كرده و به شما واگذار مي كنيم.

دیناروند با اشاره به مشاركت و بهره برداري از نظرات كانون در جلسات و كميته هاي تصميم گيري سازمان غذا و دارو، خاطرنشان كرد: كانون، مسئولين فني تراز اول كشور را در حوزه هاي مختلف كاري به عنوان كارشناسان و نمايندگان كانون براي حضور در جلسات به سازمان غذا و دارو معرفی كند.

رئيس سازمان غذا و دارو با تاكيد مجدد بر تقويت هر چه بيشتر كانون مسئولين فنی، اظهار كرد: كارفرماها مشتريان ما و مسئولين فني بازوهای ما هستند و لذا هر كاري كه منجر به رشد و تقويت بازوهاي ما شود، مي پذيريم.