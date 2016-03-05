عباسعلی افشون در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عوامل موفقیت این شعبه که منجر به ارتقای آن به «تیپ ویژه» شده است، اظهار داشت: از ابتدای کار نخستین موضوعی که مدنظر داشتیم، ایجاد هماهنگی و همدلی بین مسئولان واحدها بود چرا که در سایه ارتباط خوب مسئولان واحدها، امور مراجعین به خوبی انجام می شود.

رئیس شعبه ۲ تامین اجتماعی بوشهر خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد تا این شعبه به سمتی برود که رضایت مخاطبان را به دنبال داشت و با توجه به گستردگی ۶۵ کیلومتری شعبه، برای اینکه مخاطبان راحت‌تر به شعبه دسترسی داشته باشند، پیشنهاد ایجاد ۲ شعبه اقماری در شهرهای عالی‌شهر و چغادک را مطرح کردیم که منجر به رضایت نسبی شد و مردم از آن زمان تا کنون، برای انجام کارهایشان به آن شعب مراجعه می کنند.

افشون با اشاره به حجم سنگین کارهای شعبه ۲ تامین اجتماعی بیان داشت: به منظور سرعت انجام امور، برون سپاری کارها صورت گرفت و طی آن، در سال گذشته کارگزاری برای ارائه خدمت به بیمه شده‌ها راه‌اندازی شد و لیست‌ها، صدور دفترچه‌ها و جدیدا نیز یک‌سری از تعهدات سازمان را به آن واگذار کردیم که تا کنون موفق عمل کرده است.

وی تصریح کرد: برای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به ایشان، همه امور در واحدها به خصوص بخش درآمد را به روز رسانی کرده ایم و تلاش شده تا با به حداقل رساندن زمان انجام امور، رضایت مخاطب جلب شود.

رئیس شعبه ۲ تامین اجتماعی بوشهر گفت: از آنجا که دیدگاه سازمان، کسب درآمد در کنار ارایه خدمات است، با تشکیل کمیته‌های وصول درآمد، به دنبال دستیابی به نقطه های آرمانی سازمان هستیم.

برخی از مشکلات تامین اجتماعی

عباسعلی افشون با اشاره به به‌روز بودن همه واحدهای شعبه ۲ اظهار داشت: فضای دوستی و همدلی بر این واحدها حکمفرما است و به دنبال انجام اهداف محوله سازمان به نحو احسنت هستیم.

وی گفت: این شعبه در حال حاضر مشکلی که منجر به ایجاد مانع در انجام امور شود، ندارد و اگر در سال آینده به صورت سیستمی به کارگاه‌های بدهکار به سازمان، دسترسی داشته باشیم، وصول مطالبات را می توانیم به نقطه مطلوب برسانیم.

رئیس شعبه ۲ تامین اجتماعی بوشهر، تاخیر سقف پرداختی کارفرماها را یکی از مشکلات کلی تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: هم اکنون سیستم ما به گونه ای است که پرداخت تعهدات کارفرما را بعد از ۲۴ الی ۴۸ ساعت می‌بینیم و از آنجا کارفرما انتظار دارد در ازای پرداخت به‌موقع، خدمات را به‌موقع دریافت کند، این تاخیر سیستم باعث ایجاد نارضایتی هایی شده که نیاز است حل شود و این معضل نیز مختص شعبه ۲ نیست.

افشون با اشاره به اینترنتی‌شدن لیست بیمه‌ها در کل کشور بیان کرد: مشکلات فنی و پهنای باند اینترنت نیاز به اصلاح دارد تا مشکلات ناشی از آن مرتفع شود.

وی یکی دیگر از مشکلات تامین اجتماعی را نبود بارکد در فیش پرداخت بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: از آنجا که این معضل منجر به اشتباهاتی می شود و ماه بعد کارفرماها با جریمه روبرو می‌شوند، رفع این مشکل ضروری است.

تعدد نرخ بیمه‌ها/ لزوم حل مشکلات بیمه شناورها

رئیس شعبه ۲ تامین اجتماعی بوشهر با بیان اینکه تعدد نرخ های حق بیمه باعث بروز مشکلاتی شده است، یکسان شدن حق بیمه اقشار مختلف تحت پوشش و یا کمتر شدن نوسانات آن را لازم دانست.

عباسعلی افشون به شناورهای دریایی به‌عنوان بیشترین صنف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: نبود قوانین لازم در خصوص این قشر و انجام امور بیمه آنها بر اساس دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای سبب بروز مشکلاتی برای جمعیت زیادی که از این طریق بیمه هستند، شده است که باید این مشکل حل شود.

گفتنی است، شعبه ۲ تامین اجتماعی بوشهر بیش از ۱۴۹هزار بیمه شده اصلی و تبعی و بیش از چهار هزار و ۷۰۰ مستمری بگیر بازنشسته، کارافتاده و بازمانده دارد.