رئیس شورای اروپا خواستار تعهد ترکیه در قبال پناهجویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورتر آلگماینه، «دونالد تاسک» که قرار است فردا با «احمد داووداوغلو» نخست وزیر ترکیه در آنکارا دیدار و گفتگو کند در سخنانی اظهار داشت: اروپا آماده است همانگونه که پیشتر نیز ثابت کرده، با کمک مالی قابل توجه به کشورهای همسایه مناطق جنگی موافقت کند.



رئیس شورای اروپا در ادامه گفت: انتظار داریم شرکای ما بیش از پیش خود را به حل بحران پناهجویان متعهد کنند.



تاسک که قرار است با محوریت بحران پناهجویان با مقامات ترکیه دیدار کند، روز جمعه نیز به گفتگو با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور به گفتگو می نشیند.



سفر تاسک به ترکیه در حالی صورت می گیرد که نشست اتحادیه اروپا و ترکیه برای بررسی بحران مهاجرت قرار است ۷ مارس در بروکسل برگزار شود.