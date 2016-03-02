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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱:۳۰

هفته بیست و هشتم لیگ برتر انگلیس؛

انتقام سخت لیورپول از منچستر سیتی/ شکست تیم‌های آرسنال و تاتنهام

انتقام سخت لیورپول از منچستر سیتی/ شکست تیم‌های آرسنال و تاتنهام

تیم های فوتبال لیورپول و منچستر سیتی در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان یورگن کلوپ برابر حریف خود به بردی پرگل دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لیورپول و منچستر سیتی از ساعت ۲۳:۳۰ روز چهارشنبه در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد به مصاف یکدیگر رفتند که طی آن تیم لیورپول با حساب ۳ بر صفر رقیب خود را از پیش روی برداشت.

در این دیدار برای لیورپول، آدام لالانا (۳۴)، جیمز میلنر (۴۱) و روبرتو فیرمینیو (۵۷) گل زدند. لیورپول با ۴۱ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و تیم منچستر سیتی با ۴۷ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به یونایتد در رده چهارم ایستاد.

این دو تیم یکشنبه شب در ورزشگاه ومبلی لندن دیدار نهایی جام اتحادیه را برگزار کرده بودند که در پایان منچستر سیتی حریف خود را در ضربات پنالتی شکست داد و قهرمان شد.

در یکی دیگر از بازی های مهم تیم آرسنال در ورزشگاه امارات برابر سوانزی قرار گرفت و ۲ بر یک شکست خورد تا با ۵۱ امتیاز در رده سوم باقی بماند. تاتنهام دیگر تیم لندنی هم در زمین وستهام یک بر صفر مغلوب شد ولی با ۵۴ امتیاز رده دوم را در اختیار دارد. تیم لستر سیتی با ۵۷ امتیاز صدرنشین است.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
* وستهام یک - تاتنهام صفر
* استوک سیتی یک - نیوکاسل صفر
* آرسنال یک - سوانزی ۲
* لیورپول ۳ - منچستر سیتی صفر
* منچستر یونایتد یک - واتفورد صفر

کد مطلب 3571213

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