 ۵۳ درخواست برای میزبانی از شهدا در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجيد عقيلی پیش از ظهر امروز در جلسه بستر سازی آئین استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری این شهدا در آبادان گفت: عمده این درخواست ها از سوی دانشگاهها، شهرها و بخشهای مختلف استان است که برخی از آنها چهار تا پنج سال است که در نوبت به سر می برند.

وی افزود: شهر آبادان یک بار دیگر آماده میزبانی از شهدای هشت سال دفاع مقدس می شود. شهدایی که بیش از ۳۰ سال در غربت و دور از دیار خود مانده اند و اکنون پس از گذراندن مراحل تحقیق، تفحص و شناسایی و یا عدم شناسایی در قالب شهدای گمنام به این دیار آورده و خاکسپاری می شوند.

عقیلی اظهار کرد: با توجه به اهمیت و نقش شهر آبادان در هشت سال دفاع مقدس و ویژگی خاص باغ موزه این شهر، سردار باقرزاده با نگاهی خاص به این شهر با موضوع خاکسپاری این هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس در باغ موزه آبادان موافقت کرده است.

مشاور عالی مديركل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان با بیان اینکه موضوع میزبانی و خاکسپاری شهدای گمنام در بخشهای مختلف شهری آبادان در آینده ای نزدیک متصور نیست، تصریح کرد: انتظار می رود تا آئین های خاص استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری این شهدا با حضور حداکثری مردم مقاوم و همیشه در صحنه آبادان برگزار شود.

وی بر رفع موانع احتمالی در برگزاری آئین های خاص این شهدا تاکید کرد.