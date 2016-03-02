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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۳۰

هفته بیست و چهارم بوندس لیگا؛

دورتموند به صدر جدول نزدیک‌تر شد/ شکست خانگی بایرن مونیخ

دورتموند به صدر جدول نزدیک‌تر شد/ شکست خانگی بایرن مونیخ

هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان با پیروزی دورتموند و شکست بایرن مونیخ پی گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان چهارشنبه شب پی گرفته شد که در یکی از دیدارهای مهم تیم بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانتس آره نا برابر ماینتس به میدان رفت و مقابل این تیم ۲ بر یک تن به باخت داد.

جیرو سامپریو (۲۶) و جان کوردوبا (۸۶) در این دیدار برای ماینتس گلزنی کردند. تنها گل بایرن را نیز آرین روبن در دقیقه ۶۴ به ثمر رساند. بایرن مونیخ با ۶۲ امتیاز کماکان صدرنشین مسابقات است.

تیم دورتموند هم این هفته مهمان دارمشتات بود و این تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد تا با ۵۷ امتیاز فاصله خود را در رده دوم جدول با بایرن مونیخ کاهش دهد. آدریان راموس (۳۸) و اریک دورم (۵۲) زننده گل های تیم دورتموند در این بازی بودند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* دارمشتات صفر - دورتموند ۲
* بایرن مونیخ یک - ماینتس ۲
* شالکه ۳ - هامبورگ ۲
* بایرلورکوزن یک - وردربرمن ۴
* مونشن گلادباخ ۴ - اشتوتگارت صفر
* هرتابرلین ۲ - فرانکفورت صفر
* هوفن هایم ۲ - آگزبورگ یک

 

کد مطلب 3571224

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