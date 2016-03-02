به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ۳۳۴ ناشر کودک و نوجوان، ۱۴۵۰ ناشر عمومی، ۵۲۱ ناشر دانشگاهی و ۱۴۲ ناشر آموزشی تا صبح روز چهارشنبه ۱۲ اسفند از طریق مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب تهران نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کرده‌اند.

ثبت نام ناشران به منظور حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا پایان امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این آخرین فرصت ناشران برای ثبت نام مقدماتی به منظور حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است و پس از این تاریخ کمیته ناشران داخلی هیچ مسئولیتی در قبال ناشرانی که ثبت نام نکرده‌اند، نخواهد داشت.

ناشران می‌توانند با توجه به زمینه فعالیت‌ خود به یکی از وب‌سایت‌های اعلام شده مراجعه کنند. برای این منظور ناشران عمومی می‌توانند به آدرس http://www.ipcu.ir، ناشران کودک و نوجوان به آدرس http://www.cacbp.ir، ناشران دانشگاهی به آدرس http://www.nbup.ir و ناشران آموزشی به آدرس http://www.afnam.ir برای ثبت نام مراجعه کنند.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.