اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ یورو در مقابل ین زانو زد

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

راشاتودی : «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: این کشور در سال ۲۰۱۶، تولید نفت خود را نسبت به سال ۲۰۱۵، افزایش نخواهد داد.

نیوزنو : ارزش دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت به کمترین میزان در ۲ ماه و نیم اخیر رسید.

ترید عربیا : وزیر نفت قطر گفت: به موضع نفتی ایران احترام می گذاریم.

دیچ وله : نرخ تورم آلمان در ماه جاری میلادی به صفر بازگشت.

پی تی آی : بانک «توسعه نوین» که با همکاری گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، چین) تاسیس شده، قرار است دفتر مرکزی خود را در «شانگهای» چین مستقر کند.

بلومبرگ : پیش بینی می شود نرخ تورم منطقه یورو در ماه جاری میلادی به صفر بازگردد که باید اجرای بسته محرک اقتصادی از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال شود.

سی ان بی سی : بانک «فدرال رزرو» آمریکا اعلام کرد: اقتصاد این کشور در حال وارد شدن به رکود نیست.

‌سی ان بی سی : وزیر نفت نیجریه نسبت به اجرای پیشنهاد فریز نفتی از سوی تولیدکنندگان امیدوار است.

رویترز : امارات قیمت بنزین را کاهش و قیمت گازوئیل را افزایش می‌دهد.

نزدک : شاخص کسری تجاری چین در ماه ژانویه ۲۰.۷ میلیارد دلار گزارش شد.

یاهونیوز : قدرت کنترل بانک‌های مرکزی در جهت دهی اقتصاد جهانی از دست رفته است.

رویترز : با شرایط فعلی بازار جهانی نفت، پیام تولیدکنندگان نفت «شیل» به اوپکی‌ها این است که در حال عقب نشینی هستیم.

یانهاپ : صادرات کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و به رقم ۳۶.۴۲ میلیارد دلار رسید.

بلومبرگ : ارزش یورو در مقابل «ین» ژاپن به کمترین میزان در سه سال اخیر رسید.

رویترز : اوپک در نشست بعدی این سازمان نسبت به کاهش تولید نفت خود خوش بین نیست.