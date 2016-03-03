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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۶

نیمه نهایی کوپا ایتالیا؛

اینتر در ضربات پنالتی کم آورد/ یوونتوس فینالیست شد

اینتر در ضربات پنالتی کم آورد/ یوونتوس فینالیست شد

تیم فوتبال یوونتوس با غلبه بر اینتر در ضربات پنالتی فینالیست جام کوپا ایتالیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تیم های فوتبال اینتر و یوونتوس چهارشنبه شب دیدار برگشت خود را در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی ایتالیا در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برگزار کردند که این دیدار را تیم اینتر با حساب ۳ بر صفر پیروز شد. مارسلو بروزوویچ (۱۷ و ۸۴- پنالتی) و ایوان پرسیچ (۴۹) زننده گل های تیم اینتر بودند.

با توجه به برد ۳ بر صفر یوونتوس در دیدار رفت، سرنوشت این دیدار به وقت های اضافه کشید که در این دقایق توپی از خط دروازه ها نگذشت. در ضربات پنالتی نیز هر پنج بازیکن یووه توپ خود را به گل تبدیل کردند و در مقابل پالاسیو پنالتی خود را از دست داد.

بدین ترتیب تیم های یوونتوس و میلان دیدار فینال جام حذفی را برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 3571264

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