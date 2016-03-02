حاصل فعالیت دانشگاه صنعتی همدان باید کارآفرینی و اشتغال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌ناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در دومین همایش روز مهندس با محوریت «دانشگاه، کار‌آفرینی، افق‌های روشن» در دانشگاه صنعتی همدان و در جمع کارآفرینان، صنعت‌گران، مهندسان و دانشجویان مهندسی با تقدیر از همت مردم ایران در انتخابات هفتم اسفندماه گفت: مشارکت و حضور مردم سازنده، تأثیر‌گذار و تصمیم‌گیری مناسبی بود.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه همه‌چیز جز فکر و خواست مردم را می‌توان مهندسی کرد، یادآور شد: حضور ۵۰ درصدی مردم تهران در انتخابات حاکی از یک تصمیم و حضور بی‌سابقه بود.

نیکبخت بابیان اینکه امیدواریم همان‌طور که مردم از انتخابات استقبال کردند منتخبان نیز پاسخگو باشند و در احقاق مطالبات مردمی مفید فایده واقع شوند، گفت: مردم با هیچ فردی عقد اخوت ندارند و با تشخیص خود کار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

وی مردم را پشتوانه‌های اصلی نظام برشمرد و عنوان کرد: توفیقات در بحث انرژی هسته‌ای نیز با پشتیبانی مردم محقق شد و باید این پشتوانه‌ها همیشه حفظ شوند.

محمد‌ناصر نیکبخت خواستار توجه به کار‌آفرینی در کنار فعالیت دانشگاه صنعتی همدان شد و افزود: نباید دانشجویان نخبه فارغ‌التحصیل از این دانشگاه بیکار باشند.

استاندار همدان بابیان اینکه باید برای پیوند دانشگاه و صنعت، تولید و رونق بازار دانشگاه تلاش کند، اظهار داشت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که حاصل کار دانشگاه کارآفرینی، اشتغال، توسعه و پیشرفت باشد.

محمد‌ناصر نیکبخت بابیان اینکه توسعه، علم روز و مدرنیته را باید در کنار علم بومی و سنتی ببینیم؛ یادآور شد: باید علم آموزش داده‌شده در دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از علوم غربی بومی‌سازی شود.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه باید با بومی کردن علوم، اشتغال را توسعه دهیم، گفت: این امر باهمت دانشگاه و صنعتگران محقق خواهد شد.