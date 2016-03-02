۱۴ نشست استانی کتابخوان در گلستان برگزار شد

رضا قوانلو در حاشیه نمایشگاه مطبوعات استان در غرفه خبرگزاری مهر استان، اظهار کرد:برای افزایش مطالعه به لحاظ محتوایی در استان تاکنون ۱۴ نشست کتابخوان استانی برگزار کرده ایم که که همه این نشست ها در شهرستان ها بوده و هدف از برگزاری این نشست ها به اشتراک گذاشتن منابع و کتاب های خوانده شده است.

وی افزود: در سال آینده نشست های کتابخوان در استان به صورت هدفمندتر و تخصصی تر و برای اشخاص و گروه های خاص مانند مدیران، ورزشکاران، هنرمندان و بانوان برگزار می کنیم.

قوانلو در ادامه با بیان این که ۷۲ کتابخانه در استان فعال است، گفت: ۵۰ کتابخانه شهری و ۲۲ کتابخانه نیز در روستاهای استان دایر است. امسال چهار کتابخانه روستایی در استان تجهیز شده است و سال آینده نیز ۱۰ تا ۲۰ کتابخانه روستایی نیز در استان توسعه و تجهیز خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های استان در ادامه تجهیز کتابخانه های شهری استان، تجهیز کتابخانه ها به سیستم سرمایشی و گرمایشی و نقد کتاب های استانی را از جمله برنامه های اداره کتابخانه های عمومی استان نام برد.

وی بیان کرد: هم‌اکنون در ازای هر ۱۰۰ نفر ۴۰ نسخه کتاب در استان گلستان داریم اما براساس افق ۱۴۰۴ باید به ازای هر ۱۰۰ نفر به ۱۲۸ نسخه کتاب برسیم.

قوانلو افزود: تعداد اعضای کتابخانه‌ها نیز در ازای هر ۱۰۰ نفر دو نفر است اما هم‌اکنون باید در ازای هر ۱۰۰ نفر ۱۶ نفر عضو داشته باشیم تا در افق ۱۴۰۴ به ۳۵ عضو در هر ۱۰۰ نفر برسیم که فاصله زیادی داریم، هم‌اکنون دو درصد مردم عضو هستند که باید به ۱۶ درصد و در افق ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسیم.