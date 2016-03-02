۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی زنجان درمعرض تخریب قراردارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل منابع طبیعی حراست از اراضی ملی را بر عهده دارد و در راستای ارتقای حفاظت منابع طبیعی از همیاران محیط‌زیست و اقشار مختلف مردم استفاده می‌کند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: برای توسعه فضای سبز استان زنجان باید طرح‌های مشارکتی حفظ و حراست از اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی با کمک مردم عملیاتی شود.



اسکندری تأکید کرد: در طول سال ۲۵ نفر از روحانیون در قالب اجرای طرح «سفیران انفال» به مناطق بحرانی اعزام می‌شوند.



وی افزود: اعزام سفیران انفال ۱۰۰ درصد در ترویج فرهنگ حفظ و حراست از اراضی ملی در بین مردم استان زنجان تأثیر بسزایی دارد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان زنجان در معرض تخریب و تصرف قرار دارند.



اسکندری افزود: مناطق بحرانی ازنظر بالا بودن میزان تخریب و تصرف اراضی ملی در استان زنجان در شهرستان‌های طارم و زنجان واقع‌شده‌اند.



وی یاد آور شد: نیروی انسانی مهم‌ترین رکن برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان حراست از اراضی ملی و مراتع استان را مهم دانست و گفت: برای حراست از مراتع استان باید نیروهای انسانی به تعداد کافی باشد.

اسکندری از آمادگی لازم برای حفاظت از مراتع استان زنجان خبر دادوافزود: نیروهای گشت در بخش‌های مختلف از مراتع و منابع طبیعی محافظت می‌کنند.