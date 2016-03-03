به گزارش خبرگزاری مهر، رستم آبادی گفت: نمونه برداری کیفی و لیمنولوژیک دریاچه ارومیه، رودخانه های ورودی و تالاب های جنوبی این دریاچه از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری توسط تیم میدانی از مهندسان انجام شد.

مدیر مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه اظهارداشت: برای اولین بار نمونه برداری کیفی و لیمنولوژیک آب دریاچه ارومیه، رودخانه های ورودی و تالاب های جنوب دریاچه ارومیه صورت گرفت. پایش گسترده دریاچه ارومیه برای اولین بار است که به صورت سیستماتیک جهت به دست آوردن تمام پارامترهای کمی و کیفی، فیزیک و شیمیایی، آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین، پارامترهای لیمنولوژیک و تهیه نقشه تیپ های مختلف گیاهی و پراکنش پرندگان در دریاچه ارومیه، رودخانه های اصلی ورودی به دریاچه و تالاب های جنوبی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

آبادی ادامه داد: این نمونه برداری قرار است به مدت یکسال با تواتر ماهیانه به طور منظم انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در نهایت گزارشی از نتایج این نمونه برداری ارائه خواهد شد که برای ارزیابی زیست محیطی مطالعات و ارومیه، در اختیار مشاوران پروژه قرار گیرد.

به گفته رستم آبادی، نتایج این مطالعات جهت بررسی اثرات انتقال دیگر منابع آبی برای احیای دریاچه ارومیه بسیار کاربردی خواهد بود. به طور همزمان با برنامه پایش دریاچه ارومیه، نمونه برداری و مطالعات پایش از محدوده سد کانی سیب و از محل ورودی رودخانه ها و خروجی پساب فاضلاب پیرانشهر منتهی به مخزن سد کانی سیب نیز انجام خواهد شد تا پارامترهای کیفی این سد نیز مورد شناسایی قرار گیرد و با مدل نمودن آن، کیفیت آب انتقالی از محدوده زاب به دریاچه ارومیه وارد مدل کیفی دریاچه شود و اثرات ناشی از این قبیل طرح ها بر دریاچه ارومیه مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد.