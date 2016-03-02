طرح یاس نبوی در ۵۰ بقعه متبرکه در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت احمد نیکنام ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح یاس نبوی طبق سنوات گذشته با برگزاری برنامه‌های متعدد در امامزاده‌های زنجان برگزار می‌شود.



وی به اجرای طرح سوگواره یاس نبوی برای هشتمین سال در زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: هرسال این طرح همزمان با سراسر کشور در بقاع شاخص استان اجرا می‌شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: برای ایام فاطمیه اداره اوقاف برنامه‌های خوبی را در دستور کار nhvdl.

حجت‌الاسلام نیکنام تصریح کرد: در این ایام خطبه‌خوانی حضرت زهرا (س)، دسته عزاداری و حرکت از مقابل مسجد جامع به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع)، مراسم قرائت دعا و زیارت حضرت زهرا (س) و سخنرانی، نمایشگاه حجاب و عفاف از برنامه‌های شاخصی است که در این ایام توسط اوقاف برگزار می‌شود.



وی افزود: طرح یاس نبوی در بیش از ۵۰ بقعه متبرکه در استان زنجان برگزار می‌شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان یاد آور شد: رسالت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان دعوت از مبلغان دینی حوزه علمیه قم و مبلغان بومی و آمادگی تمام بقاع استان است.



حجت الاسلام نیکنام افزود: در کنار حرکت دسته عزاداری خیمه معرفت جهت پاسخگویی به شبهات دینی و روشنگری برای بصیرت افزایی در حاشیه برنامه‌ها دایر می‌شود.



وی ابراز کرد: طرح سوگواره یاس نبوی باهدف ترویج الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه (س) برگزار می‌شود.