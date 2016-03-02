۲۰ نمونه از فرهنگ مازندران در سالنامه طبری گردآوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی بعدازظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از سالنامه طبری به زبان مازندرانی افزود: در این سالنامه ۲۰ نمونه از فرهنگ و آداب مردم مازندران، تصاویر زیبا و هنری از طبیعت زیبای مازندران، وقایع تاریخی در زمینه زندگی علما، هنرمندان، فرهیختگان و سرداران شهید، جنگ‌ها و اتفاقات مهم به صورت کرونولوژی (مختصر نگاری) ارائه شده است.

وی تاکید کرد: وقایع به صورت سالشمار از ۵۰۰ قبل از میلاد آورده است و برای تهیه این سالنامه از کمک و مساعدت نصرالله هومن پدرگاهشماری مازندران نیز استفاده شده است.

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران در این مراسم از همت و تلاش همه فرهیختگان برای تقویت فرهنگ بومی و محلی و جمع آوری تاریخ پرافتخار مازندران تقدیر و تشکر کرد و گفت: تلاش آقای سلامی و دلسوزی ایشان برای ثبت و انتشار تاریخ ساری و مازندران قابل ستایش و تقدیر است.