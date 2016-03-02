تعداد افراد تحت پوشش بیمه ورزشی استان بوشهر ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهروزیان‌فرد ظهر چهارشنبه در حاشیه مسابقات فوتسال کارکنان وزارت ورزش در بوشهر اظهار داشت: برگزاری این مسابقات در بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم در آینده نیز میزبان دیگر مسابقات باشیم.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در بهمن ماه در بوشهر، خاطرنشان کرد: افزایش نشاط و شادابی در بین کارکنان وزارت ورزش از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از ورزشکاران بیمه شده استان بوشهر بانوان هستند، اضافه کرد: سال گذشته در استان بوشهر ۳۲هزار نفر تحت پوشش بیمه ورزشی بودند که امسال این رقم به ۵۱ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت ورزشکاران استان بوشهر در قالب ۴۳ هیئت ورزشی استانی و ۳۸۵ هیئت شهرستانی، افزود: در سطح ملی نیز ۴۸ تیم ورزشی از استان بوشهر فعالیت دارند که ۱۹ تیم مربوط به فوتبال است.

بهروزیان‌فرد با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان بوشهر، اضافه کرد: احداث ۲۵۳ زمین مینی فوتبال از جمله این اقدامات بوده است.