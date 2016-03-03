ارائه کارت خرید به بازنشستگان/سپرده گذاری زائران تمتع

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه رفاه و بهزیستی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

برگزاری جشن نیکوکاری

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، از برگزاری جشن نیکوکاری در ۳ هزار و ۴۰۰ مدرسه در سطح استان خبر داد وگفت: کمکها قبل از پایان سال به دانش آموزان نیازمند می رسد.

محسن ولئیی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری در ۴۵۹ پایگاه کمیته امداد و ۳ هزار و ۴۰۰ مدرسه در سطح استان برگزار می‌شود، گفت: همچنین ۲۰۰ ۲۰۰ پایگاه بسیج نیز کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیکوکاران را جمع آوری می کنند.علاوه بر این پایگاهها ، ۱۵۰ مسجد و ۸۹ مرکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمکهای مردمی هستند و همچنین با همکاری صدا و سیما در ۳ پایگاه اصلی باغ موزه قصر، پارک دانشجو و میدان شهر ری مراسم ویژه جشن نیکوکاری از ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر برگزار می شود.

افتتاح شعب صندوق قرض‌الحسنه امداد

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از افتتاح دو شعبه صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در تهران در هفته آینده خبر داد و گفت: این صندوق برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ هزار خانوار شامل ۱۳۲ هزار نفر تحت پوشش امداد هستند، گفت: در ۱۰ماهه امسال ۸۶ هزار خانوار از مستمری و ۱۵۶ هزار خانوار نیز از خدمات استفاده کردند که نیازمندان نیز شامل این افراد می‌شوند.

ولئیی با اشاره به اینکه ۴۴ درصد از خانواده‌ها به دلیل فوت سرپرست، تحت پوشش قرار گرفته‌اند، گفت: همچنین ۲۴ درصد به دلیل طلاق، ۱۹ درصد به دلیل ازکارافتادگی سرپرست، ۳ درصد به دلیل بیماری سرپرست، ۳ درصد زندانی بودن و مابقی نیز به دلایل مختلف تحت حمایت امداد قرار دارند.

افزایش اعزام نوروزی عتبات

رئیس سازمان حج و زیارت، از افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد زائران نوروزی به عتبات عالیات خبر داد و گفت: ۶۰ درصد اعزام های نوروزی هوایی انجام می شود.

سعید اوحدی درمورد اعزام های نوروزی افزود: برای اعزام های نوروزی به عتبات عالیات عراق ۱۰۰ درصد تعداد زائران افزایش یافته که این اقدام مهمی بوده که توسط سازمان حج رخ داده است.

آخرین وضعیت جلسه با وزیر حج عربستان

وی تعیین تکلیف حج را وابسته به برگزاری جلسه وزارت خارجه با وزیر حج عربستان دانست و گفت: بعد از برگزاری جلسه قیمت، اسکان و... مشخص می شود و تامین امنیت شرط اعزام است.

اوحدی افزود: بر اساس اطلاعیه‌ صادر شده متقاضیان تا اولویت ۸۵.۳.۲۰ که در بانک، سپرده‌گذاری کرده بودند از سه روز دیگر می‌توانند به مدت دو هفته در بانک ملی حساب باز کرده و ۵ میلیون تومان واریز کنند.

وی گفت: این حساب به نام خود زائر باز می‌شود و به آن سود پرداخت خواهد شد تا متقاضیان متضرر نشوند.

فقر فرهنگی در روستاهای قشم

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد، کاهش فقر را نیازمند همکاری دستگاه ها و بسیج همگانی دانست و گفت: در روستاهای هرمزگان بیش از هر چیزی شاهد فقر فرهنگی هستیم و سطح سواد در این مناطق پایین است.

محمدعلی ذوالفقاری در مورد نقش کمیته امداد در فقرزدایی افزود: کمیته امداد خود را خدمتگزار فقرا می داند اما در مجموع فقر زدایی نیازمند بسیج همگانی است و این امر تنها وظیفه کمیته امداد نیست.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه استان هرمزگان مناطق محروم زیادی دارد، گفت: این درحالی است که کیش هیچ مددجویی ندارد و منطقه آزاد تجاری باید در زمینه فقرزدایی اقداماتی را انجام دهد و رابطه ای بین فقر و توسعه اقتصادی وجود داشته باشد.

آغاز ارائه کاراکارت به بازنشستگان تأمین اجتماعی

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از آغاز ارائه کاراکارت به بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داد.

رحیم اردلان اظهار داشت: کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) به میزان چهار برابر مستمری مقاضیان شارژ می‌شود و با این کارت می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، امکان، اسکات و فرهنگیان خرید کنند.

وی افزود: اعتبار تخصیصی در کارت اعتباری کاراکارت با کارمزد ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و اقساط مربوطه نیز در دوره یک ساله از حقوق آنان کسر خواهد شد.

اردلان با بیان اینکه ثبت تقاضا و ارائه کاراکارت به بازنشستگان و مستمری بگیران به ساده‌ترین روش ممکن انجام می‌شود، گفت: در صورتی که بازنشستگان و مستمری بگیران کد ملی خود را از طریق سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۴۲۲ ارسال کنند، کاراکارت را از طریق شعبه بانکی محل دریافت حقوق بازنشستگی خود، تحویل می‌گیرند و در صورت مراجعه به نشانی اینترنتی www.samanehrefah.ir می‌توانند بانک و شعبه مورد نظر خود را برای دریافت کاراکارت انتخاب کنند.

اختصاص ۱۷ هزار میلیارد به بخش درمان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان به بخش درمان بیمه شدگان تحت پوشش خبر داد و گفت: بودجه درمان امسال تفکیک شده است.

سید تقی نوربخش با اشاره به اینکه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درمان تخصیص پیدا کرده است، گفت: در اعتبار سال ۹۵، درمان مستقیم بیمه شدگان نسبت به سال جاری افزایش یافته است و سال ۹۴ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شده بود.

نوربخش همچنین به بیماران خاص اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار بیمار خاص تحت پوشش این سازمان بوده و از خدمات درمانی ما بهره مند می شوند.

تخصیص اعتبار برای حمایت از سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از اجرای طرح سلامت روان برای سالمندان از سال آینده خبر داد و گفت: ۵ میلیارد تومان اعتبار برای بهبود وضعیت سالمندان در سال آینده اختصاص داده شده است.

فرید براتی سده افزود: در سال گذشته دبیرخانه شورای ملی سالمندان اقدامات مناسبی را در جهت تامین بودجه برای بهبود وضعیت نیروی انسانی دبیرخانه انجام داده و براساس هماهنگی های انجام شده و جلسات متعدد با سازمان مدیریت و وزارت رفاه توانستیم برای سال آینده اعتبار خوبی را برای برنامه های سالمندان در این شورا اختصاص دهیم.

وی گفت: ۵ میلیارد تومان برای حمایت از سالمندان در اعتبارات سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است و بر همین اساس سعی می کنیم در سال ۹۵ در جهت بهبود وضعیت معیشت و حمایت از سالمندان اقدام کنیم.

چند روز تا تصویب قانون معلولان

معاون وزیر رفاه با اشاره به اینکه طی چندروز آینده بازنگری قانون جامع معلولان در مجلس به تصویب می رسد، گفت: بعداز تایید نمایندگان برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.

انوشیروان محسنی بندپی با بیان این مطلب افزود: لایحه بازنگری قانون جامع معلولان پس از بررسی کارشناسانه در کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی، در کمیسیونی مشترک که در مجلس تشکیل شد، مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه قانون جامع معلولان اصل ۸۵ شده است، گفت: براساس این اصل با نظر مثبت رئیس کمیسیون مشترک، طی چند روز آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد.