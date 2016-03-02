کارهای ناتمام سال ۹۴ قرچک باید هر چه زودتر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مسئولان و اعضای کمیته های ستاد انتخابات اظهار داشت: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، پاسخ زحمات و تلاش های صورت گرفته برای برگزاری باشکوه انتخابات را دادند.

فرماندار قرچک افزود: اعضای ستاد انتخابات شهرستان قرچک از تمام ظرفیت های موجود برای برگزاری باشکوه و سالم انتخابات استفاده کردند.

وی ادامه داد: برگزاری سالم انتخابات، رسالتی بود که بر دوش مسئولان و اعضای ستاد انتخابات شهرستان قرچک احساس می شد و حقیقتا انتخابات بدور از مشکلی در این حوزه برگزار شد.

فرماندار قرچک گفت: اعضای ستاد انتخابات قرچک با توجه به این نکته که آرای مردم به عنوان حق الناس تلقی می شود، از تمام ظرفیت های موجود برای برگزاری باشکوه انتخابات استفاده کردند.

وی تأکید کرد: مردم به رسالت خود که همانا حضور در انتخابات بود، عمل کردند و امروز باید همه مسئولان تمام توان خود را برای خدمت رسانی به مردم به کار گیرند.

فرماندار قرچک گفت: باید تمامی امور ناتمام سال جاری در شهرستان قرچک تا قبل از آغاز سال ۹۵ انجام شود و برای رسیدن به این مهم باید مسئولان برنامه ریزی کنند.