  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۵۱

یارانه نقدی ۲۰ اسفند واریز می‌شود

یارانه نقدی ۲۰ اسفند واریز می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: شصت و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۲۰ اسفندماه امسال واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های گذشته برای هر مشمول ۴۵۵ هزار ریال است که به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا پایان بهمن ماه امسال، نزدیک به ۲ تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به حدود پنج میلیارد نفر یارانه بگیر پرداخت شده و این رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال کشور است.

اکبر ایزدی اظهارداشت: یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه پرداختی از محل اصلاح قیمت ها بوده و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی مصوب توسط مجلس شورای اسلامی و ۵۷ هزار میلیارد ریال توسط دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شد؛ ضمن اینکه بهمن ماه امسال به تعداد ۷۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر یارانه پرداخت شده است.

کد مطلب 3571317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها