به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های گذشته برای هر مشمول ۴۵۵ هزار ریال است که به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا پایان بهمن ماه امسال، نزدیک به ۲ تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به حدود پنج میلیارد نفر یارانه بگیر پرداخت شده و این رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال کشور است.

اکبر ایزدی اظهارداشت: یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه پرداختی از محل اصلاح قیمت ها بوده و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی مصوب توسط مجلس شورای اسلامی و ۵۷ هزار میلیارد ریال توسط دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شد؛ ضمن اینکه بهمن ماه امسال به تعداد ۷۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر یارانه پرداخت شده است.